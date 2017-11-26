Сирия, 26 ноября. Шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли новый групповой удар по ИГ1 к югу от Дейр-эз-Зора. Отряды военной полиции РФ и Турции развернут новые наблюдательные пункты на северо-западе Алеппо. «Джебхат ан-Нусра»1*** потеряла еще один поселок на северо-востоке Хамы под натиском ИГИЛ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировку командных пунктов, складов и мест скопления террористов ИГ в долине реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились полковника САА в результате нападения неизвестных боевиков в центре Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло около 100 своих сторонников, казненных в иракской провинции Ниневия.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): утратила контроль над поселением Расм Хамам к северо-востоку от Хамы в результате атаки ИГ.

Провинция Дамаск

По информации Twitter-канала (@wateen_media), в районе Аль-Мужтахид в центральной части Дамаска группой неизвестных боевиков был застрелен полковник Сирийской арабской армии (САА) Халед Фауаз. На месте случившегося идут следственные мероприятия, подробности произошедшего пока выясняются. В окрестностях столицы находятся сразу два анклава боевиков — на юге близ лагеря Ярмук и на востоке в Восточной Гуте. В этих районах помимо более умеренных группировок, присоединившихся к перемирию, также базируются отряды террористических формирований «Исламское государство» и «Джебхат Фатх аш-Шам», которые регулярно нередко совершают нападения и обстреливают территорию Дамаска.

Провинция Алеппо

Представители России и Турции заключили соглашение о переброске дополнительных подразделений военной полиции вооруженных сил обеих стран на территорию северо-западной части сирийской провинции Алеппо, где соприкасаются позиции сразу нескольких ключевых участников вооруженного конфликта в САР — правительственных сил, вооруженных оппозиционных группировок и курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Как сообщил в Twitter (@sayed_ridha) военный источник, всего планируется формирование 17 новых блокпостов, которые распределятся по линии, начиная от турецкого приграничного города Газиантеп до поселка Лерамун на западной окраине Алеппо. Предполагается, что три из них будут развернуты близ перекрестков Маиль, Хаян и Шейх Акиль. Напомним, российские и турецкие военные полицейские следят за соблюдением режима без огня в четвертой и пока последней зоне деэскалации «Идлиб», которая также охватывает части провинций Хама, Алеппо и Латакия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Шесть российских военных самолетов Ту-22М3 вылетели с базы ВКС РФ «Хмеймим», расположенной в западной сирийской провинции Латакия, и нанесли новый групповой удар по оружейным складам, пунктам управления и скоплениям боевиков «Исламского государства»1 в районе западного побережья Евфрата на юге от Дейр-эз-Зора. Об этом сообщили в Минобороны России. С начала масштабной операции против ИГ в этом ключевом регионе дальние бомбардировщики совершили 11 совместных вылетов группами по шесть самолетов и в сумме нанесли 66 ударов по объектам ИГИЛ, нанеся колоссальный урон террористической организации. Российская авиационная группировка поддерживает правительственные войска Сирии на этом направлении. В настоящий момент операция подходит к концу — союзники зачищают от террористов последние районы в долине реки Евфрат.

Провинция Ракка

В район Аль-Машлаб на востоке города Ракка была доставлена первая с момента возвращения жителей в свои дома гумпомощь, сообщает на своей странице в соцсети Twitter (@HewarMuftuh2) местный источник. Стоит отметить, однако, что гуманитарная ситуация в столице провинции и окрестностях близка к катастрофическому уровню: город почти полностью разрушен авиаударами ВВС коалиции США и перестрелками между курдскими Демократическими силами Сирии (SDF)**** и отрядами ИГИЛ. Кроме того, курды только недавно приступили к разминированию Ракки, из-за чего в городе по-прежнему регулярно слышатся взрывы мин, оставленных террористами, и, соответственно, гибнут гражданские лица. Так, по данным информагентства Al Manar News, за последние четыре дня в административном центре региона погибли по меньшей мере 18 человек.

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства» развивают преимущество в боях с отрядами исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой» на северо-востоке провинции Хама. Согласно сведениям новостного канала в сети Twitter (@newpress), силы ИГ в результате последней серии нападений захватили у сирийской «Аль-Каиды»1 (группировка запрещена в РФ) деревню Расм Хамам. Сегодня днем под контроль так называемого «халифата» также перешли поселения Анбар и Ажва, находящиеся в этом районе. Первая попытка частей ИГИЛ, бежавших из района Акербата под натиском российских ВКС и армии САР, сформировать свой анклав на северо-востоке Хамы не увенчалась успехом — боевики «Тахрир аш-Шам» смогли отбить наступление и вернуть все позиции. Однако с помощью «спящих ячеек», которые были оставлены в районе перед отступлением, «Исламское государство» смогло возобновить захватническую операцию на этом направлении.

Ирак

Согласно информации источника в службе безопасности Ирака, в северо-западной провинции Ниневия, граничащей с Сирией, в ходе спецоперации были арестованы примерно 8500 человек, подозревающихся в связях с боевиками ИГИЛ, передает новостной портал Iraqi News. Порядка 100 из них уже были признаны виновными в силу неопровержимых улик и приговорены к казни. Данный регион несколько лет подряд оставался главным местом концентрации террористов «Исламского государства» на территории Ирака. В настоящее время присутствие радикалов ИГ сохраняется лишь на юге провинции в районе плато Аль-Джазира.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)