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Общество
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Политика
Литва хочет передать Украине вооружение на 2 миллиона евро
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    Литва хочет передать Украине вооружение на 2 миллиона евро

    21:29  26 Ноября 2017
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    Литва хочет передать Украине вооружение на два миллиона евро

    Вильнюс, 26 ноября. Власти Литвы планируют передать украинской стороне вооружение, стоимость которого составляет почти два миллиона евро. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале электронного парламента страны.

    Проект постановления литовского правительства разработали представители министерства обороны.

    «Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1,931 миллиона евро на 1 октября 2017 года», — указано в документе.

    Вильнюс собирается передать Киеву около семи тысяч автоматов Калашникова, 80 минометов, два миллиона патронов и многое другое.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины планируют отказаться от автоматов Калашникова, заменив их автоматическими карабинами M4 — WAC-47.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #литва
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