Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Представительница России выиграла «Детское Евровидение – 2017»
Общество
Ленина нужно похоронить в год 100-летия Октябрьской революции — Кадыров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ленина нужно похоронить в год 100-летия Октябрьской революции — Кадыров

    20:49  26 Ноября 2017
    606

    Ленина нужно похоронить в год 100-летия Октябрьской революции — Кадыров

    Грозный, 26 ноября. Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина необходимо предать земле прежде, чем «без почестей его оттуда вынесут». Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

    По словам политика, церемонию перезахоронения необходимо организовать в год 100-летия Октябрьской революции.

    «Если вот как раз приурочить к этой дате, отдать этого бедолагу, не мучить. Это было бы для нас всех хорошо. Я считаю, что успехов больше было бы. Я не понимаю, когда человек умирает, вот у нас как – его надо быстро предать земле», — объяснил Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

    Напомним, в начале ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал от лидера КПРФ Геннадия Зюганова извинений за высказывание, в котором последний назвал «болтовней» обсуждение перезахоронения тела Владимира Ильича Ленина.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кадыров #ленин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть