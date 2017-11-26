Ленина нужно похоронить в год 100-летия Октябрьской революции — Кадыров

Грозный, 26 ноября. Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина необходимо предать земле прежде, чем «без почестей его оттуда вынесут». Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам политика, церемонию перезахоронения необходимо организовать в год 100-летия Октябрьской революции.

«Если вот как раз приурочить к этой дате, отдать этого бедолагу, не мучить. Это было бы для нас всех хорошо. Я считаю, что успехов больше было бы. Я не понимаю, когда человек умирает, вот у нас как – его надо быстро предать земле», — объяснил Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».