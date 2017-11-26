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«Маму сравнивают с Родиной»: в Сети появилось видеопоздравление Владимира Путина с Днем матери
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    «Маму сравнивают с Родиной»: в Сети появилось видеопоздравление Владимира Путина с Днем матери

    20:27  26 Ноября 2017
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    «Маму сравнивают с Родиной»: в Сети появилось видеопоздравление Владимира Путина с Днем матери

    Москва, 26 ноября. В Интернете стремительно набирает популярность трогательное видео, посвященное высказываниям президента России Владимира Путина о мамах.

    «Сегодня, в День матери, даже самые сильные мужчины благодарят своих мам», — написали авторы видеопоздравления.

    26 ноября в России отмечается День матери. В социальных сетях также проходит флешмоб, в рамках которого многие известные личности делятся своими мыслями о родителях.

    Непосредственно в опубликованном ролике собраны тематические высказывания главы государства.

    «Мама — это святое дело. Без всякой иронии говорю... Самое святое — это мать. Маму сравнивают с Родиной, это такие близкие понятия», — процитированы некоторые из изречений российского лидера.

    Напомним, во время общения с молодежью в июле президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что многие недооценивают роль матери.

    «Мама никогда не забывает, как она нас растила, кормила, ухаживала, как она нас оберегала», — объяснил он.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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