«Маму сравнивают с Родиной»: в Сети появилось видеопоздравление Владимира Путина с Днем матери

Москва, 26 ноября. В Интернете стремительно набирает популярность трогательное видео, посвященное высказываниям президента России Владимира Путина о мамах.

«Сегодня, в День матери, даже самые сильные мужчины благодарят своих мам», — написали авторы видеопоздравления.

26 ноября в России отмечается День матери. В социальных сетях также проходит флешмоб, в рамках которого многие известные личности делятся своими мыслями о родителях.

Непосредственно в опубликованном ролике собраны тематические высказывания главы государства.

«Мама — это святое дело. Без всякой иронии говорю... Самое святое — это мать. Маму сравнивают с Родиной, это такие близкие понятия», — процитированы некоторые из изречений российского лидера.

Напомним, во время общения с молодежью в июле президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что многие недооценивают роль матери.

«Мама никогда не забывает, как она нас растила, кормила, ухаживала, как она нас оберегала», — объяснил он.

Владимир Путин. Биография