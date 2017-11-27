Полина Гагарина присоединилась к «Команде Путина»

Москва, 26 ноября. Известная российская певица Полина Гагарина присоединилась к движению Putin Team. Об этом рассказали в воскресенье официальные представители организации.

«Теперь с нами Полина Гагарина. Полина Гагарина — российская певица, композитор, актриса и модель. Многократная победительница российских музыкальных премий. Неоднократно признавалась различными изданиями «Женщиной года», — указано в сообщении в социальных сетях.

Напомним, ранее российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о запуске официального интернет-портала движения Putin Team, которое создано в поддержку действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам спортсмена, теперь каждый россиянин может стать частью «Команды Путина», которая должна продемонстрировать миру сильную Россию.

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