Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожарные спасли двух человек в Архангельской области
Новости Сирии
Минобороны РФ показало видео ударов Ту-22М3 по боевикам ИГ в Дейр-эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ показало видео ударов Ту-22М3 по боевикам ИГ в Дейр-эз-Зоре

    19:26  26 Ноября 2017  /обновлено: 20:01  26 Ноября 2017
    467

    Минобороны РФ показало видео ударов Ту-22М3 по боевикам ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Москва, 26 ноября. Минобороны РФ опубликовало видео ударов Ту-22МЗ по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в сирийском Дейр-эз-Зоре.

    Ранее стало известно, что 26 ноября шесть бомбардировщиков Ту-23МЗ осуществили групповой удар по объектам исламских боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    Отмечается, что бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на авиабазе Хмеймим.

    В результате все назначенные цели были уничтожены, что подтвердили средства оперативного контроля, который ведется с помощью специальной техники, сообщили в МО РФ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #минобороны #сирия #иг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть