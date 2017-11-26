Минобороны РФ показало видео ударов Ту-22М3 по боевикам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Москва, 26 ноября. Минобороны РФ опубликовало видео ударов Ту-22МЗ по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Los bombarderos de largo alcance Tu-22М3 han realizado el golpe aéreo por objetivos terroristas en #Siria https://t.co/DS5IABzKN5 pic.twitter.com/N075tKSIas — Минобороны России (@mod_russia) November 26, 2017

Ранее стало известно, что 26 ноября шесть бомбардировщиков Ту-23МЗ осуществили групповой удар по объектам исламских боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на авиабазе Хмеймим.

В результате все назначенные цели были уничтожены, что подтвердили средства оперативного контроля, который ведется с помощью специальной техники, сообщили в МО РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.