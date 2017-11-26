Полиция Украины задержала экс-командира батальона «Донбасс»

Киев, 26 ноября. Полиция Украины задержала бывшего командира батальона «Донбасс» по подозрению в совершении разбойного нападения, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Один из бывших руководителей батальона «Донбасс» и его подельник задержаны за нападение на охранника в Кировоградской области», — отмечается в сообщении.

В МВД также уточнили, что нападение на охранника произошло на территории сельскохозяйственного предприятия в июле 2017 года. Отмечается, что злоумышленники избили мужчину, используя кастеты и телескопические палки. Кроме того, они отобрали у потерпевшего личное имущество, причинив ущерб на 650 тысяч.

Личности задержанных не раскрываются, однако известно, что оперативные действия проходили в Киеве и Житомирской области.

Ранее сообщалось, что нацполиция Украины заявила о распространении вируса, требующего выкуп за доступ к файлам. Впервые специалисты по кибербезопасности обнаружили этот вирус в июне 2017 года.