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Полиция Украины задержала экс-командира батальона «Донбасс»
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    Полиция Украины задержала экс-командира батальона «Донбасс»

    19:31  26 Ноября 2017
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    Полиция Украины задержала экс-командира батальона «Донбасс»

    Киев, 26 ноября. Полиция Украины задержала бывшего командира батальона «Донбасс» по подозрению в совершении разбойного нападения, сообщает пресс-служба МВД страны.

    «Один из бывших руководителей батальона «Донбасс» и его подельник задержаны за нападение на охранника в Кировоградской области», — отмечается в сообщении.

    В МВД также уточнили, что нападение на охранника произошло на территории сельскохозяйственного предприятия в июле 2017 года. Отмечается, что злоумышленники избили мужчину, используя кастеты и телескопические палки. Кроме того, они отобрали у потерпевшего личное имущество, причинив ущерб на 650 тысяч.

    Личности задержанных не раскрываются, однако известно, что оперативные действия проходили в Киеве и Житомирской области.

    Ранее сообщалось, что нацполиция Украины заявила о распространении вируса, требующего выкуп за доступ к файлам. Впервые специалисты по кибербезопасности обнаружили этот вирус в июне 2017 года. 

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #полиция
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