Звезды России присоединились к флешмобу в честь Дня матери в соцсетях

Москва, 26 ноября. В социальных сетях быстро набрал популярность флешмоб, который приурочен к празднованию Дня матери.

В акции, которая стартовала 20 ноября в Instagram, приняли участие более 25 тысяч человек. Свои тематические сообщения опубликовали такие знаменитости, как телеведущие Дмитрий Хрусталев и Ольга Шелест, певицы Светлана Лобода и Полина Гагарина, а также многие другие.

«Моя мама часто говорила (да и ваши, уверена, тоже): вот станешь мамой, тогда поймешь! Стала, понимаю теперь. Но все равно частенько у нас расходятся взгляды. А как у вас?» — отметила Гагарина.

«Мама, спасибо, что вы с папой растили нас с сестрой в любви и радости! Что научили воспринимать эту жизнь ярко и многогранно, ценить, то, что имеем, не завидовать, не сдаваться, быть сильными духом и полными любви!» — написала Шелест.

Напомним, ранее стало известно о том, что губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поздравил россиянок с Днем матери.