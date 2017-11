Звезды России присоединились к флешмобу в честь Дня матери в соцсетях

А вы помните, что сегодня День матери? Поздравляю нас, мамочек, которые сейчас, как и я не могут насмотреться на свое сокровище. И, конечно же, поздравляю наших мам, спасибо им, что так много любви и заботы уделяли нам, а теперь и нашим детям. Моя мама часто говорила (да и ваши, уверена, тоже): вот станешь мамой, тогда поймешь! Стала, понимаю теперь)) Но все равно частенько у нас расходятся взгляды. А как у вас? Например, знаю, что бабушки любят побаловать детей вкусностями, пока мама отвернулась. К счастью, нам пока это пока не грозит, у Мии до двух лет будет строгий рацион. А еще бабушки всегда ну ооочень скептически относятся к гаджетам. Хотя от них в меру тоже может быть прок. Расскажите, а в чем ваши взгляды расходятся с бабушками? В питании? В развитии?

