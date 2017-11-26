Звезды России присоединились к флешмобу в честь Дня матери в соцсетях
Москва, 26 ноября. В социальных сетях быстро набрал популярность флешмоб, который приурочен к празднованию Дня матери.
В акции, которая стартовала 20 ноября в Instagram, приняли участие более 25 тысяч человек. Свои тематические сообщения опубликовали такие знаменитости, как телеведущие Дмитрий Хрусталев и Ольга Шелест, певицы Светлана Лобода и Полина Гагарина, а также многие другие.
«Моя мама часто говорила (да и ваши, уверена, тоже): вот станешь мамой, тогда поймешь! Стала, понимаю теперь. Но все равно частенько у нас расходятся взгляды. А как у вас?» — отметила Гагарина.
А вы помните, что сегодня День матери? Поздравляю нас, мамочек, которые сейчас, как и я не могут насмотреться на свое сокровище. И, конечно же, поздравляю наших мам, спасибо им, что так много любви и заботы уделяли нам, а теперь и нашим детям. Моя мама часто говорила (да и ваши, уверена, тоже): вот станешь мамой, тогда поймешь! Стала, понимаю теперь)) Но все равно частенько у нас расходятся взгляды. А как у вас? Например, знаю, что бабушки любят побаловать детей вкусностями, пока мама отвернулась. К счастью, нам пока это пока не грозит, у Мии до двух лет будет строгий рацион. А еще бабушки всегда ну ооочень скептически относятся к гаджетам. Хотя от них в меру тоже может быть прок. Расскажите, а в чем ваши взгляды расходятся с бабушками? В питании? В развитии?
«Мама, спасибо, что вы с папой растили нас с сестрой в любви и радости! Что научили воспринимать эту жизнь ярко и многогранно, ценить, то, что имеем, не завидовать, не сдаваться, быть сильными духом и полными любви!» — написала Шелест.
У счастливых родителей растут счастливые дети! Моя личная теория:)) Мама, спасибо, что вы с папой растили нас с сестрой в любви и радости! Что научили воспринимать эту жизнь ярко и многогранно, ценить, то, что имеем, не завидовать, не сдаваться, быть сильными духом и полными любви!???????? Всероссийский флешмоб #спасибомама набирает обороты! Выкладывайте и вы свои видео - за что вы, благодарны своей маме????
Напомним, ранее стало известно о том, что губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поздравил россиянок с Днем матери.