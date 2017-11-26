Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Кадыров признался, что ему приятно находиться под санкциями
Политика
Кадыров признался, что ему приятно находиться под санкциями
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кадыров признался, что ему приятно находиться под санкциями

    18:58  26 Ноября 2017
    42

    Кадыров признался, что ему приятно находиться под санкциями

    Владивосток, 26 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что ему приятно находится под санкциями, поскольку он попал под них за свое государство и свой народ.

    «Если я под санкциями — я же не за воровство или там за хищение бюджета, или за какие-то там тайны выдавал. Я за свое государство, народ попал под санкции. Так что это очень приятно, честно», — заявил Кадыров, отвечая на вопрос журналиста, мешает ли ему тот факт, что он находится под санкциями.

    Отметим, что в воскресенье, 26 ноября, глава Чечни принял участие в программе «Действующие лица с Наилей Аксер-заде» на телеканале «Россия 1».

    Кадыров также добавил, что до санкций не летал в США и Европу и даже не собирался это делать.  Он отметил, что пока ему не удалось вернуть лошадей, находящихся под санкциями в Европе.

    Ранее стало известно, что Кадыров поделился своей мечтой. По словам чеченского лидера, он хочет покинуть пост главы республики. У него есть несколько кандидатур на этот пост. 
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #кадыров #чечня
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть