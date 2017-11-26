Кадыров признался, что ему приятно находиться под санкциями

Владивосток, 26 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что ему приятно находится под санкциями, поскольку он попал под них за свое государство и свой народ.

«Если я под санкциями — я же не за воровство или там за хищение бюджета, или за какие-то там тайны выдавал. Я за свое государство, народ попал под санкции. Так что это очень приятно, честно», — заявил Кадыров, отвечая на вопрос журналиста, мешает ли ему тот факт, что он находится под санкциями.

Отметим, что в воскресенье, 26 ноября, глава Чечни принял участие в программе «Действующие лица с Наилей Аксер-заде» на телеканале «Россия 1».

Кадыров также добавил, что до санкций не летал в США и Европу и даже не собирался это делать. Он отметил, что пока ему не удалось вернуть лошадей, находящихся под санкциями в Европе.

Ранее стало известно, что Кадыров поделился своей мечтой. По словам чеченского лидера, он хочет покинуть пост главы республики. У него есть несколько кандидатур на этот пост.

