Донецкий «Шахтер» отказался прославлять на поле «героев АТО»

Киев, 26 ноября. Руководство украинского футбольного клуба «Шахтер» запретило детям участников так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе выводить игроков в футболках с надписью «Мой отец – герой». Об этом сообщили СМИ Украины.

Инициативу с «патриотическими» футболками разработала Федерация футбола Украины. Однако в матче против ФК «Олимпик» (состоялся 25 ноября) родителей детей предупредили о том, что последние должны выйти на поле в повседневных куртках.

Непосредственно представители «Шахтера» указали на то, что матч проходил на поле «Олимпика», поэтому они не могли запретить ребятам использовать подобную атрибутику.

«Мы никак не могли запретить «Олимпику» выходить в футболках, как и детям», — цитирует издание «Апостроф» заявление клуба.

Напомним, ранее стало известно о том, что в матче чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» одержал победу над «Олимпиком» (4:2).