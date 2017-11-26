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Украина
Донецкий «Шахтер» отказался прославлять на поле «героев АТО»
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    Донецкий «Шахтер» отказался прославлять на поле «героев АТО»

    18:56  26 Ноября 2017
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    Донецкий «Шахтер» отказался прославлять на поле «героев АТО»

    Киев, 26 ноября. Руководство украинского футбольного клуба «Шахтер» запретило детям участников так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе выводить игроков в футболках с надписью «Мой отец – герой». Об этом сообщили СМИ Украины.

    Инициативу с «патриотическими» футболками разработала Федерация футбола Украины. Однако в матче против ФК «Олимпик» (состоялся 25 ноября) родителей детей предупредили о том, что последние должны выйти на поле в повседневных куртках.

    Непосредственно представители «Шахтера» указали на то, что матч проходил на поле «Олимпика», поэтому они не могли запретить ребятам использовать подобную атрибутику.

    «Мы никак не могли запретить «Олимпику» выходить в футболках, как и детям», — цитирует издание «Апостроф» заявление клуба.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в матче чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» одержал победу над «Олимпиком» (4:2).

    Автор: Алексей Громов
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    #футбол #украина #шахтер
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