Кадыров поделился своей мечтой

Москва, 26 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него имеется сразу несколько кандидатур на пост нового главы республики. Однако его выбор — это ответственность высшего руководства страны.

«Это прерогатива руководства государства. Это — решение народа, поэтому ... ну, если меня спросят, кого вы хотите — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне», — заявил Кадыров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Глава Чечни добавил, что «мы полагаем, а там располагают». Он также заявил, что готов оставить свой пост.

«Можно сказать, это моя мечта. Ну не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что — я считаю, что пришло время», — подчеркнул Кадыров.

По его словам, «быть руководителем региона и нести ответственность за республику — это очень сложная задача».

Ранее сообщалось, что Кадыров не верит в виновность осужденных по делу об убийстве Немцова. В частности, Кадыров сказал, что «кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников».