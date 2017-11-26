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Кадыров поделился своей мечтой
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    Кадыров поделился своей мечтой

    18:37  26 Ноября 2017
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    Кадыров поделился своей мечтой

    Москва, 26 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него имеется сразу несколько кандидатур на пост нового главы республики. Однако его выбор — это ответственность высшего руководства страны.

    «Это прерогатива руководства государства. Это — решение народа, поэтому ... ну, если меня спросят, кого вы хотите — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне», — заявил Кадыров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

    Глава Чечни добавил, что «мы полагаем, а там располагают». Он также заявил, что готов оставить свой пост.

    «Можно сказать, это моя мечта. Ну не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что — я считаю, что пришло время», — подчеркнул Кадыров.

    По его словам, «быть руководителем региона и нести ответственность за республику — это очень сложная задача».

    Ранее сообщалось, что Кадыров не верит в виновность осужденных по делу об убийстве Немцова. В частности, Кадыров сказал, что «кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников». 

    Автор: Алексей Громов
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    #кадыров #чечня
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