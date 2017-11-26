Сирия сегодня: ВКС РФ атаковали ИГИЛ в долине Евфрата, «Силы Тигра» наступают на ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 26 ноября. «Силы Тигра» нанесли удар по ИГ1 на юге провинции Дейр-эз-Зор; шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ атаковали позиции ИГИЛ1 в долине реки Евфрат; правительство Сирии приветствует проведение Конгресса национального диалога в Сочи. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Силы Тигра» атаковали ИГ на юге провинции Дейр-эз-Зор

Последние несколько дней на западном берегу реки Евфрат в юго-западной части провинции Дейр-эз-Зор шли интенсивные бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

В последние несколько дней боевики ИГИЛ начали мощное контрнаступление против элитного спецподразделения армии Башара Асада — «Силы Тигра» в городах Эль-Крайя и Аль-Ашара. Боевикам удалось нанести ущерб военным благодаря волне подрывов «джихад-мобилей», что позволило террористам сохранить контроль над обоими населенными пунктами.

Тем не менее, «Силы Тигра» нанесли сильнейший удар по радикалам «самопровозглашенного халифата» сегодня, атаковав оборону ИГИЛ в городе Курайби к югу от Аль-Ашары. Опираясь на поддержку ВКС РФ с воздуха, элитное спецподразделение смогло разбить группировку и освободить город.

Аналитик Al-Masdar отмечает, что возвращение населенного пункта является очень важным шагом для правительственных сил. Город будет использоваться в качестве плацдарма для дальнейших операций «Сил Тигра», направленных на окружение Аль-Ашары, где сопротивление ИГИЛ оказалось особенно ожесточенным в течение прошлой недели.

Группа Ту-22М3 атаковала ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны России.

В сообщении военного ведомства говорится, что бомбардировщики вылетели с аэродрома, расположенного на территории России. ВКС РФ поразили опорные пункты и скопление экстремистов ИГ в долине реки Евфрат. В Минобороны подчеркнули, что уничтожение целей было подтверждено с помощью средств объективного контроля.

Сирия приветствует новую переговорную площадку в Сочи

Правительство Сирийской Арабской Республики (САР) приветствует проведение Конгресса национального диалога в Сочи при широком представительстве всего спектра сирийского общества и объявляет о своем участии, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на ответственного источника в МИД Сирии.

Источник подчеркнул, что последовательные победы правительственных войск при поддержке ВКС РФ и союзных сил подтолкнули политический процесс по урегулирования конфликта и «подготовили почву для проведения межсирийского диалога».

По словам чиновника, правительство приветствует создание комиссии, которая займется обсуждением статей нынешней конституции и проведением парламентских выборов при участии ООН «в соответствии с ее Уставом, базирующимся на уважении суверенитета государств и права народов на самоопределение».

1 Организация запрещена на территории РФ.