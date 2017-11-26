Кадыров не верит в виновность осужденных по делу об убийстве Немцова

Владивосток, 26 ноября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что осужденные за убийство Бориса Немцова выходцы из Чечни не причастны к преступлению.

Об этом Кадыров рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Я на самом деле больше чем уверен — они вообще не причастны. Эти ребята абсолютно, по моим пониманиям, там, знаешь, информации — они не виноваты», — ответил чеченский лидер на слова журналиста о причастности выходцев из Чечни к убийству Немцова.

Кадыров считает, что «кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников». Однако «история даст оценку и поставит все на свои места», резюмировал политик.

Напомним, что Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. Пятеро участников убийства Немцова получили сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, убийство было организовано за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы тех, кто организовал это преступление, до сих пор неизвестны.