Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Женщина украла у коллеги телефон в Мурманской области
Политика
Кадыров не верит в виновность осужденных по делу об убийстве Немцова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кадыров не верит в виновность осужденных по делу об убийстве Немцова

    18:14  26 Ноября 2017
    148

    Кадыров не верит в виновность осужденных по делу об убийстве Немцова

    Владивосток, 26 ноября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что осужденные за убийство Бориса Немцова выходцы из Чечни не причастны к преступлению.

    Об этом Кадыров рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

    «Я на самом деле больше чем уверен — они вообще не причастны. Эти ребята абсолютно, по моим пониманиям, там, знаешь, информации — они не виноваты», — ответил чеченский лидер на слова журналиста о причастности выходцев из Чечни к убийству Немцова.

    Кадыров считает, что «кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников». Однако «история даст оценку и поставит все на свои места», резюмировал политик.

    Напомним, что Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. Пятеро участников убийства Немцова получили сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, убийство было организовано за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы тех, кто организовал это преступление, до сих пор неизвестны.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кадыров #немцов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть