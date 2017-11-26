Шнуров даст концерт на «Зенит-Арене», если «бакланы не заклюют»
Санкт-Петербург, 26 ноября. Лидер российской группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что коллектив планирует сыграть концерт на арене «Санкт-Петербург» осенью будущего года.
«Два подряд аншлаговых концерта в Ледовом на нашем счету уже есть. Осенью 2018 года будем штурмовать арену «Санкт-Петербург», если бакланы не заклюют», — заявил певец на своей странице в Instagram.
Отметим, что вице-губернатор Петербурга и куратор строительства арены «Санкт-Петербург» Игорь Албин ранее заявил, что причиной повреждения крыши стадиона стали бакланы. Сейчас бакланы стали непризнанным символом арены. На ней даже можно сфотографироваться вместе с птицами.
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