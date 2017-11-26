Шнуров даст концерт на «Зенит-Арене», если «бакланы не заклюют»

Санкт-Петербург, 26 ноября. Лидер российской группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что коллектив планирует сыграть концерт на арене «Санкт-Петербург» осенью будущего года.

«Два подряд аншлаговых концерта в Ледовом на нашем счету уже есть. Осенью 2018 года будем штурмовать арену «Санкт-Петербург», если бакланы не заклюют», — заявил певец на своей странице в Instagram.

Два подряд аншлаговых концерта в Ледовом на нашем счету уже есть. Осенью 2018 будем штурмовать «Зенит-Арену», если бакланы не заклюют. A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Nov 26, 2017 at 2:41am PST

Отметим, что вице-губернатор Петербурга и куратор строительства арены «Санкт-Петербург» Игорь Албин ранее заявил, что причиной повреждения крыши стадиона стали бакланы. Сейчас бакланы стали непризнанным символом арены. На ней даже можно сфотографироваться вместе с птицами.