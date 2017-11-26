Главные новости 26 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 26 ноября.

Реакция пользователей соцсетей из Украины на заявления Порошенко оказалась гораздо жестче, чем у россиян. Переел шоколада: на Украине ответили Порошенко на призыв «покаяться за голодомор».

Экономист Андрей Блинов рассказал, как экономика Украины будет выживать без помощи Международного валютного фонда. Эксперт рассказал, как будет выживать Украина без денег МВФ.

Польские власти утомились намекать официальному Киеву, что неприемлемо героизировать ОУН-УПА1 (террористическая группировка запрещена в России) и Степана Бандеру, если украинское руководство рассчитывает на дружбу с Варшавой. Чаша терпения переполнена: Польша поставила Украине ультиматум из-за Бандеры.

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что провальная атака ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе стала результатом неправильного решения командира роты. Советник президента Украины рассказал о провальной атаке ВСУ.

Скандально известная телеведущая Ольга Бузова устроила скандал на съемках ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале. Бузова устроила скандал и в слезах покинула шоу «Бабий бунт»‍.

«Хайят Тахрир аш-Шам» пытается удержать авиабазу Абу-Духур; США продолжают поставлять курдам оружие; ИГ1 перебрасывает подкрепления на правый берег Евфрата. Сирия новости 26 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается удержать авиабазу Абу-Духур; США продолжают поставлять курдам оружие.

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выдали за гуманитарную помощь продовольствие из захваченного ими магазина. В ДНР рассказали, откуда ВСУ взяли «гуманитарную помощь» для Гладосово.

Отряды SDF захватывают новые территории на юге Дейр-эз-Зора. К северо-востоку от Алеппо вспыхнули бои между боевиками ССА и «Ахрар аш-Шам». Двое жителей и четверо курдских бойцов погибли в результате взрывов мин ИГ в Ракке. Сирия новости 26 ноября 12.30: курды захватывают юг Дейр-эз-Зора, междоусобицы ССА и «Ахрар аш-Шам» в Алеппо.

Видео передачи тел трех диверсантов ВСУ, погибших при попытке проникнуть на территорию Луганской народной республики, опубликовала Народная милиция ЛНР. ЛНР: видео передачи тел диверсантов ВСУ украинским волонтерам появилось в Сети.

Видеоконцепт потенциального смартфона, который могла бы выпустить американская компания Tesla, разместили в Сети. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале Concept Creator. Видео с новым смартфоном Tesla Phone опубликовали в Сети.

1 Организация запрещена на территории РФ.