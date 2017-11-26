Полторак наградил автора «бездарно спланированного» наступления ВСУ на ЛНР

Луганск, 26 ноября. Глава Минобороны Украины Степан Полторак наградил командира бригады ВСУ, который ответственен за провальную спецоперацию в районе Фрунзе. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее стало известно о том, что украинские диверсанты планировали подготовить провокации на территории Луганской народной республики. Однако они подорвались на мине в зоне военного конфликта. В результате инцидента погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще двое получили ранения.

«Вчера подразделения 58-й бригады ВСУ посетил министр обороны Украины Степан Полторак и наградил именным оружием командира бригады подполковника Драпатого за бездарно спланированную попытку наступления на наши позиции», — отметил Марочко.

Напомним, представители ЛНР уже передали украинской стороне тела погибших в Донбассе силовиков.