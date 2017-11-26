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Политика
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Полторак наградил автора «бездарно спланированного» наступления ВСУ на ЛНР
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    Полторак наградил автора «бездарно спланированного» наступления ВСУ на ЛНР

    18:21  26 Ноября 2017
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    Полторак наградил автора «бездарно спланированного» наступления ВСУ на ЛНР

    Луганск, 26 ноября. Глава Минобороны Украины Степан Полторак наградил командира бригады ВСУ, который ответственен за провальную спецоперацию в районе Фрунзе. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Ранее стало известно о том, что украинские диверсанты планировали подготовить провокации на территории Луганской народной республики. Однако они подорвались на мине в зоне военного конфликта. В результате инцидента погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще двое получили ранения.

    «Вчера подразделения 58-й бригады ВСУ посетил министр обороны Украины Степан Полторак и наградил именным оружием командира бригады подполковника Драпатого за бездарно спланированную попытку наступления на наши позиции», — отметил Марочко.

    Напомним, представители ЛНР уже передали украинской стороне тела погибших в Донбассе силовиков.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина #лнр #полторак
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