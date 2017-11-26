Шесть бомбардировщиков Ту-23МЗ нанесли удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Дейр-эз-Зор, 26 ноября. Шесть бомбардировщиков Ту-23МЗ нанесли удар по объектам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 в сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщает Минобороны России.

«26 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, нанесли групповой удар по объектам террористов», — сообщили в ведомстве.

По предоставленным данным, самолеты поразили опорные пункты и скопление исламских боевиков в районе реки Ефрат. Все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами оперативного контроля, который ведется с помощью специальной техники.

Отмечается, что прикрывали бомбардировщики истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на авиабазе Хмеймим.

1 Организация запрещена на территории РФ.