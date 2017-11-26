Сирия, 26 ноября. Высокопоставленный главарь ИГ1, бежавший из юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, был замечен в Стамбуле. ВВС коалиции ударили по городу Аш-Шафаа на восточном берегу Евфрата, есть жертвы среди мирного населения. ИГИЛ1 отбило у «Джебхат ан-Нусры»*** две деревни к северо-востоку от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по объектам «Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте; потеряли бригадного генерала в боях с террористами на северо-востоке от Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ): продолжает ожесточенные бои с отрядами ССА** к северо-западу от Даръа; отбило у «Джебхат ан-Нусры» поселки Ажва и Анбар на северо-востоке провинции Хама; уничтожило все государственные здания, перед тем как покинуть иракский город Рава.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): утверждает, что отбила атаку армии САР на севере от Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): выступила за создание единого центра операций боевиков на севере провинции Идлиб.

Международная коалиция: нанесла авиаудар по городу Аш-Шафаа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, убив и ранив нескольких мирных жителей.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли несколько ударов по объектам террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Мисраба и Мадира, находящихся на территории Восточной Гуты к северо-востоку от Дамаска. Сведений о нанесенном исламистам уроне пока не поступало. Оппозиционные каналы в Twitter и Facebook между тем развернули целую информационную кампанию против Сирийской арабской армии (САА), обвинив правительственную авиацию в бомбардировках мирных районов Гуты. Как отмечают эксперты, с помощью подобных вбросов радикалы пытаются компрометировать официальный Дамаск и исказить истинное положение дел в стране.

По информации военного источника в сети Twitter (@IvanSidorenko1), бригадный генерал САА Али Мохаммед Бедран скончался в результате ран, полученных в ходе столкновений с боевиками-исламистами на окраине города Хараста на северо-восточной окраине столицы. Этот населенный пункт, как и почти вся Восточная Гута, находится в оккупации сирийской вооруженной оппозиции почти с самого начала конфликта в САР — с 2011-го года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Высокопоставленный член «Исламского государства» Мухаммед Абд Аль-Хамид Аль-Омар, которому удалось бежать из юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, был замечен в Стамбуле, передает агентство Al Manar News. Напомним, ранее многочисленные источники сообщали, что силы международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, которые действуют совместно с курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF)**** к востоку от Евфрата, эвакуировали лидеров террористической организации из региона. Представители Минобороны РФ также представили ряд доказательств, указывающих на то, что США и ИГИЛ, действительно, сотрудничают по ряду вопросов.

ВВС западной коалиции провели новую воздушную операцию на восточном берегу Евфрата в южной части региона. На этот раз под ударом оказался стратегически значимый город Аш-Шафаа. Согласно сведениям медиа-центра DeirEzzor24, в результате бомбардировок пострадали городские кварталы населенного пункта, несколько гражданских лиц погибли. Более точные сведения о масштабах разрушений и числе жертв пока устанавливаются.

Провинция Даръа

Обстановка на линии разграничения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством»1 к северо-западу от города Даръа заметно обострилась. Стороны продолжают вести бои. Как сообщается на странице ССА в сети Twitter (@FSAPlatform), боевики ведут огонь по укреплениям ИГ из ракетных установок, гранатометов и танковых орудий. Напомним, в этом регионе располагается небольшой анклав террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которые присягнули на верность ИГИЛ. Большая же часть региона по-прежнему находится под контролем вооруженной оппозиции.

Провинция Идлиб

Представители различных оппозиционных группировок, базирующихся в провинции Идлиб, ведут переговоры о создании единого штаба операций на севере региона, передает Al Manar News. Несколько бригад ССА уже высказались в поддержку данной инициативы. На севере региона теперь размещаются войска турецкой армии, которые следят за соблюдением режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб». С их появлением в этой сирийской провинции протурецкие группировки — «Свободная армия», «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» — смогли несколько потеснить исламистский альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» в этом районе.

Провинция Ракка

Постепенное возвращение части жителей в разрушенную Ракку сопровождается потерями среди гражданского населения. Так, согласно информации Al Manar News, за последние четыре дня погибли 18 человек. Все они подорвались на минах, заложенных боевиками ИГ перед эвакуацией в Дейр-эз-Зор. Сегодня днем сообщалось о пяти погибших местных жителях, двое из которых — женщины. Дело в том, что курдские бойцы SDF, которые с помощью Соединенных Штатов смогли перехватить контроль над Раккой после почти четырех с половиной месяцев штурма, начали операцию по разминированию спустя больше чем через месяц после окончательного захвата города, когда в кварталы уже начали постепенно возвращаться жители.

Провинция Хама

Боевики «Исламского государства», ранее бежавшие из-под Акербата под натиском армии САР и ВКС РФ, отбили у «Джебхат ан-Нусры» две деревни на северо-востоке провинции Хама, сообщает на своей странице в Twitter (@general_as) местный источник. Так, под контроль ИГ перешли населенные пункты Ажва и Анбар. Ранее отрядам «Тахрир аш-Шам» уже удалось выбить противника из этого района, однако террористы ИГИЛ предприняли новую попытку сформировать анклав недалеко от ключевого шоссе Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама.

Как утверждает подконтрольный исламистам канал в Telegram Syrian Revolution News Network, боевики смогли отбить нападение САА на позиции «Ан-Нусры» близ поселка Балиль на севере региона, убив и ранив при этом нескольких бойцов САА и проправительственных ополченческих отрядов. Эти сведения, однако, пока не получили подтверждения.

Ирак

Мэр города Рава в провинции Аль-Анбар Хусейн Али заявил журналистам агентства Al Sumaria News, что отряды террористов «Исламского государства» разрушили все здания государственных учреждений, прежде чем покинуть свой последний крупный бастион в Ираке. Местная администрация продолжает работу по оценке ущерба, нанесенного боевиками инфраструктуре региона. Напомним, данный город был освобожден в конце прошлой неделе в ходе совместной антитеррористической операции иракских войск и ополченцев-шиитов «Хашд Аш-Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)