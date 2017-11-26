Не придется платить раненым: эксперт объяснил позицию Киева по провальной атаке ВСУ на ЛНР

Советник президента Украины Петра Порошенко и министра обороны Степана Полторака Юрий Бирюков прокомментировал действия 58-й бригады ВСУ, чьи военнослужащие пытались выйти на позиции ЛНР на линии соприкосновения в Донбассе. В своем Facebook он написал, что «инициатива исходила от командира роты», которому, судя по всему, «славы захотелось». Заявление Бирюкова сделано с целью показать, что минские соглашения не нарушаются, считает председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что вторая цель Бирюкова — дать понять, что семьи погибших и раненые не получат обещанных выплат.

«Это известная история, некий роман уже. Если говорить о словах Бирюкова, здесь есть несколько моментов. С одной стороны, естественно, необходимо откреститься от этой уничтоженной группы, чтобы показать — минские соглашения не нарушаются, и ни ВСУ, ни карательные батальоны не предпринимают никаких попыток устроить провокации на линии соприкосновения. С другой стороны, подобная позиция дает гарантии, что семьи погибших и раненые не получат льгот, не получат вожделенную землю и массу выплат, которые предусмотрены в бюджете Украины. С третьей стороны, как бы мы скептически ни относились к Бирюкову и ему подобным, процесс разложения и бардака в ВСУ столь велик, что подобные действия тоже предпринимаются», — комментирует для ФАН Владимир Рогов.

По словам советника президента и главы украинского Минобороны Юрия Бирюкова, действия ДРГ он может описать только в нецензурной форме.

«Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слова нет, — написал Юрий Бирюков. — Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли».

Напомним, что 23 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко о провальной попытке ВСУ атаковать позиции ополчения: состоящие из 15 человек две диверсионные группы пытались выйти на позиции ополчения в районе ПГТ Фрунзе с целью устроить провокацию. В результате погибли трое членов одной из ДРГ, подорвавшись на мине. Еще двое были ранены. Марочко отметил, что один из раненных около суток пролежал в траншее и был спасен только благодаря обнаружению ополченцами ЛНР, которые доставили украинского военного в больницу Кировскиа.

«Мало того, в ролике, который был распространен НМ ЛНР, оставшийся в живых отмечает, что он не был в курсе так называемого «школьного» перемирия, — говорит собеседник ФАН Владимир Рогов. — Это настоящий вооруженный сброд Украины».

По словам одного из подписчиков Юрия Бирюкова, он сам неоднократно был свидетелем аналогичных действий со стороны ВСУ «под допингом».