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Украина
Не придется платить раненым: эксперт объяснил позицию Киева по провальной атаке ВСУ на ЛНР
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    Не придется платить раненым: эксперт объяснил позицию Киева по провальной атаке ВСУ на ЛНР

    18:20  26 Ноября 2017
    606

    Не придется платить раненым: эксперт объяснил позицию советника Порошенко по провальной атаке на ЛНР

    Советник президента Украины Петра Порошенко и министра обороны Степана Полторака Юрий Бирюков прокомментировал действия 58-й бригады ВСУ, чьи военнослужащие пытались выйти на позиции ЛНР на линии соприкосновения в Донбассе. В своем Facebook он написал, что «инициатива исходила от командира роты», которому, судя по всему, «славы захотелось». Заявление Бирюкова сделано с целью показать, что минские соглашения не нарушаются, считает председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что вторая цель Бирюкова — дать понять, что семьи погибших и раненые не получат обещанных выплат.

    «Это известная история, некий роман уже. Если говорить о словах Бирюкова, здесь есть несколько моментов. С одной стороны, естественно, необходимо откреститься от этой уничтоженной группы, чтобы показать — минские соглашения не нарушаются, и ни ВСУ, ни карательные батальоны не предпринимают никаких попыток устроить провокации на линии соприкосновения. С другой стороны, подобная позиция дает гарантии, что семьи погибших и раненые не получат льгот, не получат вожделенную землю и массу выплат, которые предусмотрены в бюджете Украины. С третьей стороны, как бы мы скептически ни относились к Бирюкову и ему подобным, процесс разложения и бардака в ВСУ столь велик, что подобные действия тоже предпринимаются», — комментирует для ФАН Владимир Рогов.

    "Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слова нет"

    По словам советника президента и главы украинского Минобороны Юрия Бирюкова, действия ДРГ он может описать только в нецензурной форме.

    «Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слова нет, — написал Юрий Бирюков. — Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли».

    Cемьи погибших и раненые не получат обещанных выплат

    Напомним, что 23 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко о провальной попытке ВСУ атаковать позиции ополчения: состоящие из 15 человек две диверсионные группы пытались выйти на позиции ополчения в районе ПГТ Фрунзе с целью устроить провокацию. В результате погибли трое членов одной из ДРГ, подорвавшись на мине. Еще двое были ранены. Марочко отметил, что один из раненных около суток пролежал в траншее и был спасен только благодаря обнаружению ополченцами ЛНР, которые доставили украинского военного в больницу Кировскиа.

    «Мало того, в ролике, который был распространен НМ ЛНР, оставшийся в живых отмечает, что он не был в курсе так называемого «школьного» перемирия, — говорит собеседник ФАН Владимир Рогов. — Это настоящий вооруженный сброд Украины».

    По словам одного из подписчиков Юрия Бирюкова, он сам неоднократно был свидетелем аналогичных действий со стороны ВСУ «под допингом».

    «Сам был такому несколько раз свидетелем — без приказа, группа товарищей, приняв допинг, ходили на сепаратистов, — пишет Александр Билявский.  — Хорошо, что никто не погиб».

    Автор: Алиса Яковлева
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    #владимир рогов #рогов #бирюков
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