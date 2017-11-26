США приветствуют создание единой делегации оппозиции САР в Женеве

Вашингтон, 26 ноября. США приветствуют создание единой делегации сирийской оппозиции по итогам конференции, прошедшей в Эр-Рияде. Вашингтон выразил надежду, что на будущих переговорах в Женеве все стороны будут проявлять «серьезность и гибкость».

«Создание единой делегации для этого раунда женевских переговоров под руководством ООН является позитивным шагом в этом направлении», — отмечается в заявлении государственного департамента США.

В ведомстве также рассчитывают на то, что все стороны переговоров в Женеве «проявят серьезность и гибкость в поиске решений, которые могли бы положить конец этому конфликту». В частности, США призвали сирийский режим начать переговоры на основе резолюции 2254 СБ ООН, которая подразумевает проведение конституционной реформы и «справедливых выборов» под наблюдением представителей ООН.

Отметим, что решение сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен пройти восьмой раунд межсирийских переговоров. Переговоры в Астане проходят с января 2017 года. По итогам встречи 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.