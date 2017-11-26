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Путин и Трамп смогут решить проблемы на Ближнем Востоке — брат Каддафи
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    Путин и Трамп смогут решить проблемы на Ближнем Востоке — брат Каддафи

    22:00  26 Ноября 2017
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    Путин и Трамп смогут решить проблемы на Ближнем Востоке — брат Каддафи

    Москва, 26 ноября. Только совместные усилия президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа позволят предотвратить новую войну на Ближнем Востоке. Об этом журналистам заявил брат убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи — Ахмад аль-Каддафи.

    «Срочно нужны переговоры Путина и Трампа — это решит все проблемы. Они смогут только вместе противостоять этой игре, они оба из тех, кто решает проблемы. Но слишком многие заинтересованы, чтобы они никогда не договорились», — подчеркнул он в интервью телеканалу НТВ.

    Аль-Каддафи также написал Трампу письмо, в котором он призвал Вашингтон объединить усилия с Москвой.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп планирует отказаться от поставок вооружения прокурдским отрядам из «Сил народной самообороны» (YPG) в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #трамп #каддафи
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