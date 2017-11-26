Путин и Трамп смогут решить проблемы на Ближнем Востоке — брат Каддафи

Москва, 26 ноября. Только совместные усилия президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа позволят предотвратить новую войну на Ближнем Востоке. Об этом журналистам заявил брат убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи — Ахмад аль-Каддафи.

«Срочно нужны переговоры Путина и Трампа — это решит все проблемы. Они смогут только вместе противостоять этой игре, они оба из тех, кто решает проблемы. Но слишком многие заинтересованы, чтобы они никогда не договорились», — подчеркнул он в интервью телеканалу НТВ.

Аль-Каддафи также написал Трампу письмо, в котором он призвал Вашингтон объединить усилия с Москвой.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп планирует отказаться от поставок вооружения прокурдским отрядам из «Сил народной самообороны» (YPG) в Сирии.