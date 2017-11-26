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Украина
Украинские экстремисты сорвали показ фильма о советских летчиках в Луцке
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    Украинские экстремисты сорвали показ фильма о советских летчиках в Луцке

    17:11  26 Ноября 2017  /обновлено: 17:11  26 Ноября 2017
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    Украинские экстремисты сорвали показ фильма о советских летчиках в Луцке

    Киев, 26 ноября. Украинские националисты сообщили, что «не дали понастальгировать» бывшим офицерам советской армии, сорвав  показа фильма о советских летчиках «Право на крылья» в городе Луцк.

    Сообщение о срыве показа кинокартины, снятой в 1970 году режиссером Алексеем Габриловичем, распространила пресс-служба националистической партии «Национальный корпус».  

    Инцидент произошел в минувшую субботу. В срыве кинопоказа участвовали сторонники «Национального корпуса», националистической партии «Свобода», а также экстремисты запрещенного в России движения «Правый сектор»1.  

    «Сегодня они ностальгируют, а завтра поднимают флаги ДНР … Активисты не позволили осквернить память о жертвах геноцида украинского народа, организованного советским режимом», — заявили представители «Национального корпуса» в Facebook.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #луцк #экстремисты #кинопоказ #советские летчики
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