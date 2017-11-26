Украинские экстремисты сорвали показ фильма о советских летчиках в Луцке

Киев, 26 ноября. Украинские националисты сообщили, что «не дали понастальгировать» бывшим офицерам советской армии, сорвав показа фильма о советских летчиках «Право на крылья» в городе Луцк.

Сообщение о срыве показа кинокартины, снятой в 1970 году режиссером Алексеем Габриловичем, распространила пресс-служба националистической партии «Национальный корпус».

Инцидент произошел в минувшую субботу. В срыве кинопоказа участвовали сторонники «Национального корпуса», националистической партии «Свобода», а также экстремисты запрещенного в России движения «Правый сектор»1.

«Сегодня они ностальгируют, а завтра поднимают флаги ДНР … Активисты не позволили осквернить память о жертвах геноцида украинского народа, организованного советским режимом», — заявили представители «Национального корпуса» в Facebook.

1 Организация запрещена на территории РФ.