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Спорт
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Нет ничего подлее: Клинцевич ответил на слова советника Порошенко о провале атаки ВСУ
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    Нет ничего подлее: Клинцевич ответил на слова советника Порошенко о провале атаки ВСУ

    17:23  26 Ноября 2017  /обновлено: 17:23  26 Ноября 2017
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    Нет ничего подлее: Клинцевич ответил на слова советника Порошенко о провале атаки ВСУ

    Москва, 26 ноября. Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова о провальной атаке ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

    Напомним, что на своей странице в социальной сети Facebook Бирюков заявил, что вина за провальную атаку ВСУ лежит на командире роты, который принял неправильное решение. В частности, Бирюков сказал, что атака была его личной инициативой.

    «Старый испытанный прием – переложить ответственность за неудавшуюся операцию на командира низшего звена, к тому же погибшего. Он ведь уже точно не сможет защитить себя, рассказать, как это было на самом деле», — прокомментировал заявление Бирюкова Клинцевич.

    По словам сенатора, «теперь все валят на мертвых».

    «Нет ничего подлее. Во всем несправедливая война», —резюмировал Клинцевич.

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #украина #порошенко #лнр #бирюков
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