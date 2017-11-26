Нет ничего подлее: Клинцевич ответил на слова советника Порошенко о провале атаки ВСУ

Москва, 26 ноября. Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова о провальной атаке ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, что на своей странице в социальной сети Facebook Бирюков заявил, что вина за провальную атаку ВСУ лежит на командире роты, который принял неправильное решение. В частности, Бирюков сказал, что атака была его личной инициативой.

«Старый испытанный прием – переложить ответственность за неудавшуюся операцию на командира низшего звена, к тому же погибшего. Он ведь уже точно не сможет защитить себя, рассказать, как это было на самом деле», — прокомментировал заявление Бирюкова Клинцевич.

По словам сенатора, «теперь все валят на мертвых».