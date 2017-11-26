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Сирия: Дамаск не против участия ООН в будущих выборах
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    Сирия: Дамаск не против участия ООН в будущих выборах

    17:03  26 Ноября 2017
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    Сирия: Дамаск не против участия ООН в будущих выборах

    Дамаск, 26 ноября. Результатом общероссийского Конгресса по национальному диалогу в Сочи «станет создание Комиссии по обсуждению статей действующей конституции», сообщается в заявлении МИД Сирии, переданном в воскресенье агентством САНА.

    В частности, в нем указывается, что «следующим шагом будет проведение парламентских выборов в Сирии с участием наблюдателей ООН».

    Комментируя участие ООН в будущем политическом процессе, сирийский МИД отметил, что «у Дамаска нет никаких возражений по этому поводу, если при этом будет уважаться суверенитет и право народов на самоопределение, а также не будет происходить вмешательства во внутренние дела страны».

    Напомним, что в субботу прошел разговор между президентами Ирана и Сирии Хасаном Роухани и Башаром Асадом. В ходе беседы обсуждалась трехсторонняя встреча лидеров стран в Сочи, которой была дана положительная оценка.

    Ранее сообщалось, что Роухани в разговоре с Асадом назвал саммит в Сочи «правильным шагом». 

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #сочи
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