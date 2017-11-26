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Опубликовано видео нападения мужчины с ножом на полицейских в Дагестане
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    Опубликовано видео нападения мужчины с ножом на полицейских в Дагестане

    16:46  26 Ноября 2017
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    Опубликовано видео нападения мужчины с ножом на полицейских в Дагестане

    Махачкала, 26 ноября. Вооруженный ножом мужчина напал на двух полицейских в Дагестане во время исполнения ими служебных обязанностей. В результате один из правоохранителей получил резаную рану щеки. Сейчас он госпитализирован

    ЧП произошло в воскресенье утром на перроне станции Кизилюрт. После атаки злоумышленник попытлся скрыться, но был задержан. При этом полицейским пришлось применить табельное оружие: подозреваемый был ранен, после чего доставлен в больницу, где находится под охраной.  

    По факту нападения на полицейских было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщили в СК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Видео нападения уже появилось в Сети. Запись камер внешнего видеонаблюдения, установленных на платформе, опубликована в Telegram-канале Directorate 4.

    На кадрах можно видеть, как злоумышленник движется по направлению к двум полицейским, дежурящим на перроне. Неожиданно он резко подскакивает к одному из них и наносит удар ножом по лицу, в этот момент второй полицейский выхватывает табельное оружие и успевает выстрелить в преступника, когда тот пытается сбежать с места ЧП.  


     

    Автор: Алексей Громов
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    #нападение #нож #дагестан #полицейские
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