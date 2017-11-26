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Баста о словах Путина про легионеров «Зенита»: Это была правильная ирония
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    Баста о словах Путина про легионеров «Зенита»: Это была правильная ирония

    18:00  26 Ноября 2017
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    Баста о словах Путина про легионеров «Зенита»: Это была правильная ирония

    Москва, 26 ноября. Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, рассказал, как воспринял ироничные слова главы российского государства Владимира Путина об иностранных игроках, сказанные президенту петербургского «Зенита» Сергею Фурсенко. 

    По словам музыканта, со стороны президента РФ была совершенно «правильная ирония».

    «Еще лет семь назад я ходил на программу «Удар головой» и тоже об этом говорил. После программы мне говорили: «Ты не понимаешь! Иностранцы нам нужны, чтобы придать игре зрелищности», — напомнил Баста.

    Баста о словах Путина про легионеров «Зенита»: Это была правильная ирония 

    Музыкант считает, что философия футбола заключается как раз в том , чтобы играли российские футболисты, потому что за них хочется болеть и переживать, сообщает Championat.com

    Баста о словах Путина про легионеров «Зенита»: Это была правильная ирония

    Напомним, в начале октября глава РФ в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта упрекнул генерального директора сине-бело-голубых в том, что за петербургский клуб играют легионеры.

    «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за «Зенит», играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь», — иронично заметил Путин.

    Владимир Путин. Биография 

    Автор: Дана Балан
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