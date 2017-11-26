Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Футболисты «Урала» уступили «Краснодару» в матче 18-го тура чемпионата России
Происшествия
Двое детей отравились хлором в сауне под Ульяновском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Двое детей отравились хлором в сауне под Ульяновском

    16:36  26 Ноября 2017
    56

    Двое детей отравились хлором в сауне под Ульяновском

    Ульяновск, 26 ноября. Двое детей отравились после посещения сауны под Ульяновском, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

    Инцидент произошел в городе Сенгилей. Как стало известно, двое детей 9 и 12 лет вместе с родителями отдыхали в частной сауне и плавали в бассейне. Ночью ребята стали жаловаться на плохое самочувствие. По предварительной информации, несовершеннолетние отравились хлором.

    После оказания медицинской помощи детей отправили домой. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Пробы воды из бассейна были отправлены на экспертизу.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ульяновск #отравление
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть