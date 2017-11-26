Двое детей отравились хлором в сауне под Ульяновском

Ульяновск, 26 ноября. Двое детей отравились после посещения сауны под Ульяновском, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в городе Сенгилей. Как стало известно, двое детей 9 и 12 лет вместе с родителями отдыхали в частной сауне и плавали в бассейне. Ночью ребята стали жаловаться на плохое самочувствие. По предварительной информации, несовершеннолетние отравились хлором.

После оказания медицинской помощи детей отправили домой. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Пробы воды из бассейна были отправлены на экспертизу.