Бузова устроила скандал и в слезах покинула шоу «Бабий бунт»
Москва, 26 ноября. Скандально известная телеведущая Ольга Бузова устроила скандал на съемках ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале.
В частности, Бузовой не понравилось, когда коллеги по цеху Юлия Барановская и Софико Шеварднадзе начали ее перебивать, передает телеграмм-канал Super. Певица, привыкшая всегда находится в центре всеобщего внимания, не смогла простить такого отношения к своей персоне.
«Да что ж такое, мне будут давать говорить или нет? Я не договорила вообще-то. У нас тут две ведищие только, Барановская и Софико? Вы чего меня перебиваете все время?», — возмутилась Бузова.
В конце концов, Бузова заявила, что все происходящее ей неинтересно и покинула студию. Обвинения коллег в том, что она ведет себя непрофессионально, должного эффекта не возымели.
Подождите, я тоже хочу действовать ????????????❗С 27 ноября, в 12:15 по мск, мы будем встречаться с вами по будням #впрямомэфире на Первом канале в программе «Бабий Бунт» @babiybunt.1tv ????Подписывайтесь на официальный аккаунт программы ➡ @babiybunt.1tv ⬅ ????Там вы сможете обсудить выпуски, прошедшие в эфире. Написать своё мнение, дать нам совет, предложить свою идею для темы следующей программы и увидеть то, что происходит за кадром. ✊???? Так что подписывайтесь вместе со мной и приглашайте друзей! Давайте устроим бунт на Первом канале, «Бабий бунт»!✊???? #БабийБунт #ПервыйКанал #ПрямойЭфир #ТокШоу #шоу #тв #программа #Телеведущая #новости #политика #звезды #ШоуБизнес #скандал #девушки #женскийвзгляд #женскоемнение #ЮлияБарановская #ТатьянаВасильева #СофикоШеварднадзе #ЕленаАбитаева #ОльгаБузова
Отметим, что премьера шоу «Бабий бунт» назначена на 27 ноября.