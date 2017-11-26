Бузова устроила скандал и в слезах покинула шоу «Бабий бунт»‍

Москва, 26 ноября. Скандально известная телеведущая Ольга Бузова устроила скандал на съемках ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале.

В частности, Бузовой не понравилось, когда коллеги по цеху Юлия Барановская и Софико Шеварднадзе начали ее перебивать, передает телеграмм-канал Super. Певица, привыкшая всегда находится в центре всеобщего внимания, не смогла простить такого отношения к своей персоне.

«Да что ж такое, мне будут давать говорить или нет? Я не договорила вообще-то. У нас тут две ведищие только, Барановская и Софико? Вы чего меня перебиваете все время?», — возмутилась Бузова.

В конце концов, Бузова заявила, что все происходящее ей неинтересно и покинула студию. Обвинения коллег в том, что она ведет себя непрофессионально, должного эффекта не возымели.

Отметим, что премьера шоу «Бабий бунт» назначена на 27 ноября.