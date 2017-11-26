Акция Навального завершилась в Челябинске

Челябинск, 26 ноября. В Челябинске завершилась посвященная проблемам экологии акция, в которой принял участие блогер Алексей Навальный.

Митинг прошел в сквере имени Колющенко. По данным челябинской мэрии, акция собрала около полутора тысяч человек. Большинство участников пришли именно на митинг против проекта Томинского ГОКа, а заметив, что блогер спекулирует на данной тематике, пытаясь тем самым увеличить число своих сторонников, покидали место проведения акции. Самыми преданными «сторонниками» Навального оказались несколько сотен школьников и студентов, которые ждали окончания акции, чтобы сделать селфи с блогером.

Накануне в городе прошел митинг за чистый воздух. Он собрал более трех тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Челябинске находится на контроле главы государства. В частности, Владимир Путин связывался по телефону с одним из представителей движения «Стоп ГОК», после чего челябинский губернатор провел встречу с активистами.