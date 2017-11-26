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Акция Навального завершилась в Челябинске
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    Акция Навального завершилась в Челябинске

    16:23  26 Ноября 2017  /обновлено: 16:24  26 Ноября 2017
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    Акция Навального завершилась в Челябинске

    Челябинск, 26 ноября. В Челябинске завершилась посвященная проблемам экологии акция, в которой принял участие блогер Алексей Навальный.

    Митинг прошел в сквере имени Колющенко. По данным челябинской мэрии, акция собрала около полутора тысяч человек. Большинство участников пришли именно на митинг против проекта Томинского ГОКа, а заметив, что блогер спекулирует на данной тематике, пытаясь тем самым увеличить число своих сторонников, покидали место проведения акции. Самыми преданными «сторонниками» Навального оказались несколько сотен школьников и студентов, которые ждали окончания акции, чтобы сделать селфи с блогером.

    Накануне в городе прошел митинг за чистый воздух. Он собрал более трех тысяч человек.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Челябинске находится на контроле главы государства. В частности, Владимир Путин связывался по телефону с одним из представителей движения «Стоп ГОК», после чего челябинский губернатор провел встречу с активистами.

    Автор: Владимир Багров
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    #навальный #челябинск #томинский гок
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