Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Германии: шестеро ранены

Берлин, 26 ноября. Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в немецком городе Куксхафен в Нижней Саксонии. О ЧП сообщили представители полиции.

Уточняется, что четверо пострадавших получили тяжелые травмы, еще два человека – легкие ранения. В настоящее время все они госпитализированы. Сам виновник случившегося доставлен в полицию. Ему 29 лет.

По данным правоохранителей органов, во время инцидента он был пьян и мог совершить наезд намеренно. Точная причина инцидента будет установлена в ходе расследования.