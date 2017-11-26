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Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Германии: шестеро ранены
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    Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Германии: шестеро ранены

    16:18  26 Ноября 2017
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    Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Германии: шестеро ранены

    Берлин, 26 ноября. Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в немецком городе Куксхафен в Нижней Саксонии. О ЧП сообщили представители полиции. 

    Уточняется, что четверо пострадавших получили тяжелые травмы, еще два человека – легкие ранения. В настоящее время все они госпитализированы. Сам виновник случившегося доставлен в полицию. Ему 29 лет. 

    По данным правоохранителей органов, во время инцидента он был пьян  и мог совершить наезд намеренно.  Точная причина инцидента будет установлена в ходе расследования. 

    Автор: Алексей Громов
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    #германия #наезд #пешеходы #куксхавен
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