Прилепин обвенчался с супругой в соборе Донецка

Донецк, 26 ноября. Известный российский писатель Захар Прилепин обвенчался со своей супругой Марией в столице Донецкой народной республики.

Церемония, на которой присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, певица Юлия Чичерина и другие, прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка.

Прилепины состоят в браке уже 20 лет, однако они решили обвенчаться в церкви только сейчас.

«Донбасс помог. Какое-то время мы вели уже разговоры об этом. Но на самом деле все время делал предложение Захар. Несколько раз за последние 10 лет у нас возникали, не вскользь, а серьезные разговоры», — цитирует слова Марии издание «Комсомольская правда».

Напомним, ранее писатель и публицист Захар Прилепин рассказал о том, что опыт, полученный им в ОМОНе, пригодился в работе с личным составом батальона Донецкой народной республики.