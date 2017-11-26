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Прилепин обвенчался с супругой в соборе Донецка
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    Прилепин обвенчался с супругой в соборе Донецка

    16:32  26 Ноября 2017
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    Прилепин обвенчался с супругой в соборе Донецка

    Донецк, 26 ноября. Известный российский писатель Захар Прилепин обвенчался со своей супругой Марией в столице Донецкой народной республики.

    Церемония, на которой присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, певица Юлия Чичерина и другие, прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка.

    Прилепины состоят в браке уже 20 лет, однако они решили обвенчаться в церкви только сейчас.

    «Донбасс помог. Какое-то время мы вели уже разговоры об этом. Но на самом деле все время делал предложение Захар. Несколько раз за последние 10 лет у нас возникали, не вскользь, а серьезные разговоры», — цитирует слова Марии издание «Комсомольская правда».

    Напомним, ранее писатель и публицист Захар Прилепин рассказал о том, что опыт, полученный им в ОМОНе, пригодился в работе с личным составом батальона Донецкой народной республики.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #прилепин
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