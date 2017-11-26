В ночном клубе на Тенерифе провалился пол, 22 человека пострадали

Москва, 26 ноября. Двадцать два человека пострадали после провала пола в ночном клубе испанского Тенерифа. Инцидент произошел в заведении под названии Butterfly Disco Pub.

В клубе, расположенном на юге острова, шла дискотека, когда неожиданно пол рухнул, и танцующие люди упали в подвал. На место происшествия прибыли пожарные и бригады скорой помощи. В результате два человека получили серьезные ранения. Многие попали в больницу с многочисленными переломами и ушибами, сообщает издание Mundo.

Как отмечает телеканал RTVE, среди пострадавших есть много представителей разных национальностей. В частности, французы, бельгийцы, румыны.

В Сети также появилось видео с места происшествия: