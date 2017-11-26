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ЛНР: видео передачи тел диверсантов ВСУ украинским волонтерам появилось в Сети
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    ЛНР: видео передачи тел диверсантов ВСУ украинским волонтерам появилось в Сети

    15:57  26 Ноября 2017  /обновлено: 16:49  26 Ноября 2017
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    ЛНР: видео передачи тел диверсантов ВСУ украинским волонтерам появилось в Сети

    Луганск, 26 ноября. Видео передачи тел трех диверсантов ВСУ, погибших при попытке проникнуть на территорию Луганской народной республики, опубликовала Народная милиция ЛНР.

    Тела передали украинским волонтерам. Процедура состоялась при участии наблюдателей миссии ОБСЕ в районе города Счастье.

    Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщал, что диверсанты намеревались совершить провокации на территории народной республики. По его данным, попытку проникнуть в ЛНР они совершили в районе поселка городского типа Фрунзе.

    Марочко уточнил, что кроме погибших, еще два диверсанта пострадали. Одного из них обнаружили во время эвакуации тел погибших: сослуживцы бросили его на поле боя, сейчас он госпитализирован.
     

    Автор: Алексей Громов
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