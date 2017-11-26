Пятнадцать человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Калмыкии

Ростов-на-Дону, 26 июля. После столкновения «легковушки» и маршрутного такси пятнадцать человек были госпитализированы. Об этом сообщила представитель регионального ГУМВД РФ Андрей Басхаев.

Инцидент произошел в Элисте. На улице Ленина столкнулись автомобиль Volkswagen и маршрутная «Газель». В результате пострадали 15 человек. Все люди были доставлены в медицинское учреждение с незначительными телесными травмами.

В данный момент пострадавшие получили необходимую помощь. Взрослые и дети были отпущены домой. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.