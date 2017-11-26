Audi приступила к дорожным испытаниям двигателя нового RS7

Мюнхен, 26 ноября. Немецкий концерн Audi вывел на дорожные тесты новый RS7, однако о дате официальной премьеры новинки пока ничего не известно.

Впрочем, ряд экспертов рассчитывает, что это может случиться до конца 2017 года. Как полагают иностранные журналисты, на шпионских фотографиях прототип автомобиля является мулом, то есть новинку тестируют в неродном кузове.

В настоящее время также неизвестно, какой двигатель установили под капотом тестируемого Audi RS7. По неподтвержденным данным, немецкие инженеры могли оснастить машину мотором от нынешнего поколения кроссовера Porsche Cayenne Turbo.

Планируется, что для нового Audi RS7 силовую установку доработают, увеличив производительность до 650 лошадиных сил. Такая мера обусловлена тем, что прямым конкурентом новинки станет немецкий Mercedes-AMG E 63 S, под капотом которого установлен мотор производительностью 600 лошадиных сил.

2019 Audi RS7 Sportback ilk kez görüntülendi https://t.co/Y6VFmBBpqx @motor1 aracılığıyla — Çorlu Araç Kiralama (@Inbarentacar) November 25, 2017

Вполне возможно, что со временем автомобильный гигант Audi выпустит и гибридную модификацию RS7, способную генерировать до 700 лошадиных сил.