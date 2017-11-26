Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мужчина, упавший с балкона третьего этажа, разбился насмерть в Новосибирской области
Политика
Турция надеется на завершение сотрудничества между США и сирийскими курдами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турция надеется на завершение сотрудничества между США и сирийскими курдами

    15:37  26 Ноября 2017
    59

    Турция надеется на завершение сотрудничества между США и сирийскими курдами

    Анкара, 26 ноября. Анкара надеется на завершение сотрудничества США с курдскими отрядами «Силы народной самообороны» (СНС), которых в стране считают ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Бинали Йылдырым перед визитом в Великобританию, куда он отправляется по приглашению британского премьера Терезы Мэй.

    «Мы всегда говорили, что США сделали неправильный выбор, решив сотрудничать с ДС и СНС для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России)», — цитирует турецкого премьера ТАСС.

    США заявляли, что это был вынужденный выбор. Однако после освобождения региона от боевиков никакой необходимости в этом сотрудничестве нет, считает Йылдырым. Он также отметил, что Турция рассчитывает на прекращение связей Вашингтона с курдскими отрядами и восстановление связей с «истинными союзниками» США.

    Турция надеется на завершение сотрудничества между США и сирийскими курдами

    Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану прекратить поставки оружия СНС.

    Напомним, что заявление Трампа об отказе поставлять оружие курдам из  «Силы народной самообороны» стало неожиданностью для Пентагона и Госдепартамента США. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #турция #трамп #курды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть