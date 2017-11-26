Турция надеется на завершение сотрудничества между США и сирийскими курдами

Анкара, 26 ноября. Анкара надеется на завершение сотрудничества США с курдскими отрядами «Силы народной самообороны» (СНС), которых в стране считают ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Бинали Йылдырым перед визитом в Великобританию, куда он отправляется по приглашению британского премьера Терезы Мэй.

«Мы всегда говорили, что США сделали неправильный выбор, решив сотрудничать с ДС и СНС для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России)», — цитирует турецкого премьера ТАСС.

США заявляли, что это был вынужденный выбор. Однако после освобождения региона от боевиков никакой необходимости в этом сотрудничестве нет, считает Йылдырым. Он также отметил, что Турция рассчитывает на прекращение связей Вашингтона с курдскими отрядами и восстановление связей с «истинными союзниками» США.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану прекратить поставки оружия СНС.

Напомним, что заявление Трампа об отказе поставлять оружие курдам из «Силы народной самообороны» стало неожиданностью для Пентагона и Госдепартамента США.

1 Организация запрещена на территории РФ.