Евросоюз раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах

Брюссель, 26 ноября. Официальные представители Европейской внешнеполитической службы раскритиковали закон о СМИ-иноагентах, который 25 октября подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как указано в заявлении ведомства, данный документ якобы противоречит обязательствам российской стороны в сфере защиты прав человека.

«Его распространение на иностранные СМИ в добавление к тому, что оно применяется по отношению к российским НКО, представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ и доступа к информации», — отметили дипломаты Евросоюза.

Ранее стало известно о том, что глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Леонид Левин встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром. В ходе переговоров политики обсудили новый закон о СМИ-иноагентах.