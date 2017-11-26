Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Футболисты «Урала» уступили «Краснодару» в матче 18-го тура чемпионата России
Политика
Евросоюз раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Евросоюз раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах

    16:17  26 Ноября 2017
    267

    Евросоюз раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах

    Брюссель, 26 ноября. Официальные представители Европейской внешнеполитической службы раскритиковали закон о СМИ-иноагентах, который 25 октября подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Как указано в заявлении ведомства, данный документ якобы противоречит обязательствам российской стороны в сфере защиты прав человека.

    «Его распространение на иностранные СМИ в добавление к тому, что оно применяется по отношению к российским НКО, представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ и доступа к информации», — отметили дипломаты Евросоюза.

    Ранее стало известно о том, что глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Леонид Левин встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром. В ходе переговоров политики обсудили новый закон о СМИ-иноагентах.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #ес #сми
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть