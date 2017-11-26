Москалькова выступила за «паспортную амнистию» для крымчан

Севастополь, 26 ноября. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за проведение «паспортной амнистии» для крымчан. Об этом омбудсмен заявила, комментируя сообщения о массовом лишении российского гражданства жителей полуострова. Комплексную проверку данных об этом Москалькова намерена провести вместе с МВД РФ.

По ее словам, она уже обсуждала этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым и «разговаривала с правоохранительными органами». «Информация здесь расходится о основаниях лишениях гражданства», — отметила Москалькова. Она уточнила, что по некоторым данным, гражданства в Крыму лишают граждан, которые получали российский паспорт незаконно.

В связи с этим омбудсмен считает необходимым провести комплексную проверку по этому вопросу, а также подчеркнула, что будет выступать за паспортную амнистию для крымчан.

«Если людям было выдано удостоверение личности с нарушением неких технических вопросов и человек хочет оставаться в России, быть гражданином России – это единственное их место жительства и жилья — мне кажется нужно переоформить и дать этому человеку возможность получить новый паспорт и быть гражданином России», — отметила омбудсмен.

Затронула она и вопрос о том, что при выдаче паспортов имели место махинации со стороны сотрудников ФМС.

«Я слышала о том, что были и злоупотребления, за которые сотрудники ФМС были осуждены – за выдачу незаконных паспортов. Буду разбираться и с этой ситуацией», — пообещала Москалькова. Кроме того, уполномоченная отметила и необходимость провести реестр лишенных гражданства крымчан, поскольку данные о них отличаются: по одним сведениям, их две тысячи, по другим – 4,5 тыс. человек.