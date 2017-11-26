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Политика
Москалькова выступила за «паспортную амнистию» для крымчан
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    Москалькова выступила за «паспортную амнистию» для крымчан

    15:32  26 Ноября 2017
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    Москалькова выступила за «паспортную амнистию» для крымчан

    Севастополь, 26 ноября. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за проведение «паспортной амнистии» для крымчан. Об этом омбудсмен заявила, комментируя сообщения о массовом лишении российского гражданства жителей полуострова. Комплексную проверку данных об этом Москалькова намерена провести вместе с МВД РФ. 

    По ее словам, она уже обсуждала этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым и «разговаривала с правоохранительными органами». «Информация здесь расходится о основаниях лишениях гражданства», — отметила Москалькова.  Она уточнила, что по некоторым данным, гражданства в Крыму лишают граждан, которые получали российский паспорт незаконно. 

    В связи с этим омбудсмен считает необходимым провести комплексную проверку по этому вопросу, а также подчеркнула, что будет выступать за паспортную амнистию для крымчан.

    «Если людям было выдано удостоверение личности с нарушением неких технических вопросов и человек хочет оставаться в России, быть гражданином России – это единственное их место жительства и жилья — мне кажется нужно переоформить и дать этому человеку возможность получить новый паспорт и быть гражданином России», — отметила омбудсмен. 

    Затронула она и вопрос о том, что при выдаче паспортов имели место махинации со стороны сотрудников ФМС. 

    «Я слышала о том, что были и злоупотребления, за которые сотрудники ФМС были осуждены – за выдачу незаконных паспортов. Буду разбираться и с этой ситуацией», — пообещала Москалькова. Кроме того, уполномоченная отметила и необходимость провести реестр лишенных гражданства крымчан, поскольку данные о них отличаются: по одним сведениям, их две тысячи, по другим – 4,5 тыс. человек.

     «Я уже написала обращение в МВД. Буду выделять своих сотрудников, которым поручу проводить проверку вместе с правоохранительными органами», — заключила она.

    Автор: Алексей Громов
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    #крым #мвд #москалькова #гражданство #паспортная амнистия
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