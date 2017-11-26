Переговоры Путина с Асадом по Сирии помогли успеху трехсторонней встречи в Сочи — Песков

Владивосток, 26 ноября. Переговоры лидера России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом внесли огромный вклад в благополучное завершение в Сочи трехстороннего саммита лидеров РФ, Турции и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Те переговоры, которые имели место в ходе общения с Асадом, конечно, внесли очень большой вклад в достаточно успешное завершение вот этой недавней сочинской встречи», — передает слова Пескова телеканал «Россия-1».

Напомним, глава САР побывал в начале этой недели в России с однодневным визитом. Он встретился с Путиным, а также с руководством министерства обороны и Генштаба ВС РФ. Главы двух стран констатировали скорый разгром боевиков в Сирии, а также обсудили принципы проведения конгресса национального диалога САР в Сочи.

Визит Асада в Россию и переговоры с российским президентом длились примерно четыре часа.

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