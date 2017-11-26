В захваченных ВСУ поселках рассказали, как силовики лишают людей домов и продуктов

Донецк, 26 ноября. Заместитель оперативного командующего Донецкой народной республики полковник Эдуард Басурин рассказал, как киевские силовики выгоняют из домов жителей поселков, захваченных в районе Горловки.

Тревожные сообщения от жителей Гладосово и Травенево поступили в Управление НМ ДНР, уточнил он. В Гладосово ВСУ заняли несколько жилых домов, расположенных на улице Гладосовской, выселив хозяев к соседям. По словам мирных жителей, силовики также захватили и полностью разграбили магазин №72. Потрясенные люди добавили, что при этом киевские силовики заявили им, что часть продовольствия из магазина якобы является гуманитарной помощью от ВСУ.

В поселке Травневое жителей по улице Пролетарской и Гайдара выселили с предложением поискать для себя места «у колорадских родственников в Донецке», уточнил Басурин. При этом лишенные крова люди рассказали, что украинские военные заверили их, что и в Донецке им «не будет счастья», поскольку они не прекратят регулярных обстрелов города.

Ранее командование Донецкой народной республики заявило, что расценивает действия украинских силовиков как отказ от Минских соглашений. По данным Басурина, подразделения ВСУ разместились в сотне километров от Донецкой фильтровальной станции. Заместитель командующего оперативным командованием обратился к международным организациям, попросив их зафиксировать эти факты, а также пресечь развязывание боевых действий со стороны Украины.