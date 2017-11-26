В Госдуме России рассчитывают на рост демографии после инициатив Путина

Москва, 26 ноября. Меры, которые принимают российское правительство и Государственная дума, должны повлиять на рост рождаемости в будущем. Таким мнением поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Она отметила, что на сегодняшний день в России зафиксирован небольшой демографический спад.

«У нас в стране наблюдается небольшой демографический спад, но я думаю, что это ненадолго, поскольку и правительство России, и Госдума, в частности, наш комитет уделяет большое внимание этому вопросу. Была принята концепция национальной стратегии в интересах женщин до 2025 года, концепция демографической политики до 2020 года», — отметила парламентарий.

Вторыгина также добавила, что с будущего года стартует проект «Десятилетие детства», который предусматривает поддержку матерей и детей, передает «URA.RU».

Она напомнила, что в федеральном бюджете предусмотрены абсолютно все социальные пособия матерям.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин объявил старт «Десятилетия детства» и пообещал, что государство продолжит поддерживать семьи с детьми.

Владимир Путин. Биография