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В Госдуме России рассчитывают на рост демографии после инициатив Путина
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    В Госдуме России рассчитывают на рост демографии после инициатив Путина

    16:00  26 Ноября 2017
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    В Госдуме России рассчитывают на рост демографии после инициатив Путина

    Москва, 26 ноября. Меры, которые принимают российское правительство и Государственная дума, должны повлиять на рост рождаемости в будущем. Таким мнением поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. 

    Она отметила, что на сегодняшний день в России зафиксирован небольшой демографический спад.

    «У нас в стране наблюдается небольшой демографический спад, но я думаю, что это ненадолго, поскольку и правительство России, и Госдума, в частности, наш комитет уделяет большое внимание этому вопросу. Была принята концепция национальной стратегии в интересах женщин до 2025 года, концепция демографической политики до 2020 года», — отметила парламентарий.

    В Госдуме России рассчитывают на рост демографии после инициатив Путина

    Вторыгина также добавила, что с будущего года стартует проект «Десятилетие детства», который предусматривает поддержку матерей и детей, передает «URA.RU»

    Она напомнила, что в федеральном бюджете предусмотрены абсолютно все социальные пособия матерям.

    Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин объявил старт «Десятилетия детства» и пообещал, что государство продолжит поддерживать семьи с детьми. 

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    Автор: Дана Балан
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    #дети #путин #россия #госдума #рождаемость #демография
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