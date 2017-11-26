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Политика
Титов раскрыл детали своей предвыборной программы
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    Титов раскрыл детали своей предвыборной программы

    15:19  26 Ноября 2017
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    Титов раскрыл детали своей предвыборной программы

    Москва, 26 ноября. Председатель Партии Роста Борис Титов, который планирует принять участие в президентских выборах в России в 2018 году, выступает за развитие цифровой экономики. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье программной статье политика.

    Титов указал на то, что ресурсная модель экономики может обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне 2%. Поэтому необходимо отказаться от приоритета макроэкономической стабилизации.

    «Вместо «ресурсной» реализовать новую, «конкурентную» модель роста, уйти от ручного управления сотней сверхкрупных компаний к новой экономической политике: дать свободу бизнесу, развивать частную инициативу, малое и среднее предпринимательство, создавать современные промышленность и сельское хозяйство, вкладываться в цифровую экономику», — подчеркнул он.

    Напомним, Партия Роста планирует выдвинуть уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова в качестве кандидата на пост главы государства на выборах в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #титов #выборы-2018
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