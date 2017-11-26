Титов раскрыл детали своей предвыборной программы

Москва, 26 ноября. Председатель Партии Роста Борис Титов, который планирует принять участие в президентских выборах в России в 2018 году, выступает за развитие цифровой экономики. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье программной статье политика.

Титов указал на то, что ресурсная модель экономики может обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне 2%. Поэтому необходимо отказаться от приоритета макроэкономической стабилизации.

«Вместо «ресурсной» реализовать новую, «конкурентную» модель роста, уйти от ручного управления сотней сверхкрупных компаний к новой экономической политике: дать свободу бизнесу, развивать частную инициативу, малое и среднее предпринимательство, создавать современные промышленность и сельское хозяйство, вкладываться в цифровую экономику», — подчеркнул он.

Напомним, Партия Роста планирует выдвинуть уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова в качестве кандидата на пост главы государства на выборах в 2018 году.