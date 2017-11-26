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Путин поздравил с юбилеем 90-летнюю жительницу Восточного
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    Путин поздравил с юбилеем 90-летнюю жительницу Восточного

    20:00  26 Ноября 2017
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    Путин поздравил с юбилеем 90-летнюю жительницу Восточного

    Киров, 26 ноября. Жительница поселка Восточное в Кировской области получила на свой 90-летний юбилей поздравительную открытку, подписанную президентом России Владимиром Путиным. Поздравления от президента передали Зое Шихарбеевой, как ветерану труда, передали представители поселковой администрации.

    Всю свою жизнь Зоя Ивановна проработала в столовой в соседнем поселке Залазно, и за добросовестный труд получила свое трудовое звание.

    Путин поздравил с юбилеем 90-летнюю жительницу Восточного

    Пожилая женщина застала войну совсем молодой девушкой, однако предпочитает не рассказывать о тех временах, отмечают «Омутнинские вести». Говорит, что помнит, как плохо было с продовольствием.

    Напомним, в настоящее время в России осталось больше всего ветеранов Великой Отечественной войны по сравнению с остальными странами СНГ — более 123 тысяч на 2017 год. Их ряды постоянно тают, поэтому власти стараются поименно поздравлять с юбилейными датами каждого, кто застал Великую Отечественную войну и трудился на фронте и в тылу.

    Автор: Валентин Меликов
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