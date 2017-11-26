Путин поздравил с юбилеем 90-летнюю жительницу Восточного

Киров, 26 ноября. Жительница поселка Восточное в Кировской области получила на свой 90-летний юбилей поздравительную открытку, подписанную президентом России Владимиром Путиным. Поздравления от президента передали Зое Шихарбеевой, как ветерану труда, передали представители поселковой администрации.

Всю свою жизнь Зоя Ивановна проработала в столовой в соседнем поселке Залазно, и за добросовестный труд получила свое трудовое звание.

Пожилая женщина застала войну совсем молодой девушкой, однако предпочитает не рассказывать о тех временах, отмечают «Омутнинские вести». Говорит, что помнит, как плохо было с продовольствием.

Напомним, в настоящее время в России осталось больше всего ветеранов Великой Отечественной войны по сравнению с остальными странами СНГ — более 123 тысяч на 2017 год. Их ряды постоянно тают, поэтому власти стараются поименно поздравлять с юбилейными датами каждого, кто застал Великую Отечественную войну и трудился на фронте и в тылу.