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Новости Сирии
Курды не получали приглашения на переговоры по Сирии в Женеве
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    Курды не получали приглашения на переговоры по Сирии в Женеве

    14:53  26 Ноября 2017
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    Курды не получали приглашения на переговоры по Сирии в Женеве

    Москва, 26 ноября. Сирийские курды не получали приглашения на восьмой раунд переговоров на женевской платформе и участвовать в них не намерены. Об этом сообщил в воскресенье представитель сирийских курдов в российской столице. 

    По его словам, приглашения не было, поэтому об участии в переговорах говорить не приходится. 

    «Нет, приглашения мы в очередной раз не получили, от нас никто принимать участие в переговорах не будет», — передает РИА Новости слова источника. 

    Собеседник считает, что «это следствие позиции и влияния Анкары, которая выступает против участия курдов в переговорах». 

    Курды не получали приглашения на переговоры по Сирии в Женеве

    Напомним, урегулирование сирийского конфликта обсуждается на двух площадках — в Астане и Женеве. В грядущий вторник, 28 ноября, в швейцарской Женеве должен пройти очередной, восьмой раунд межсирийских переговоров. 

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #курды #переговоры #астана #женева #сирийский кризис
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