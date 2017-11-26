Курды не получали приглашения на переговоры по Сирии в Женеве

Москва, 26 ноября. Сирийские курды не получали приглашения на восьмой раунд переговоров на женевской платформе и участвовать в них не намерены. Об этом сообщил в воскресенье представитель сирийских курдов в российской столице.

По его словам, приглашения не было, поэтому об участии в переговорах говорить не приходится.

«Нет, приглашения мы в очередной раз не получили, от нас никто принимать участие в переговорах не будет», — передает РИА Новости слова источника.

Собеседник считает, что «это следствие позиции и влияния Анкары, которая выступает против участия курдов в переговорах».

Напомним, урегулирование сирийского конфликта обсуждается на двух площадках — в Астане и Женеве. В грядущий вторник, 28 ноября, в швейцарской Женеве должен пройти очередной, восьмой раунд межсирийских переговоров.