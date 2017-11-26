Samsung Galaxy S8 возглавил топ лучших смартфонов 2017 года

Лос-Анджелес, 26 ноября. Samsung Galaxy S8 и S8+ признаны лучшими смартфонами 2017 года по версии портала TechRadar. В первую «тройку» также попал Google Pixel 2.

При формировании рейтинга учитывались мощность, спецификации, дизайн и соотношение «цена-качество».

По словам экспертов, Galaxy S8 приятно удивляет небольшой стоимостью при наличии мощных показателей, хорошей камеры и экрана. При тестировании модели Samsung показали хорошие результаты благодаря качеству звука, емкости батареи, объему памяти, а также водонепроницаемости.

Отметим, что продукция американской компании Apple расположилась на четвертом и девятом месте рейтинга. В частности, эксперты отметили качество фото- и видеосъемки iPhone X и iPhone 8 Plus.

Однако самым прочным смартфоном был признан HTC U 11, а лучшими по качеству связи стали модели HTC, новый Honor 9 и Huawei Mate 10 Pro.

Полный список «лучших смартфонов 2017 года» выглядит так:

1. Samsung Galaxy S8

2. Samsung Galaxy S8 Plus

3. Google Pixel 2

4. iPhone X

5. Huawei Mate 10 Pro

6. Samsung Galaxy Note 8

7. LG V30

8. LG G6

9. iPhone 8 Plus

10. OnePlus 5T

11. Google Pixel 2 XL

12. Sony Xperia XZ Premium

13. HTC U11

14. iPhone 8

15. Honor 9

Эксперты не исключают, что к концу года список может измениться, так как в будущем ожидается выход еще ряда флагманских моделей.