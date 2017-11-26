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Samsung Galaxy S8 возглавил топ лучших смартфонов 2017 года
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    Samsung Galaxy S8 возглавил топ лучших смартфонов 2017 года

    15:17  26 Ноября 2017
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    Samsung Galaxy S8 возглавил топ лучших смартфонов 2017 года

    Лос-Анджелес, 26 ноября. Samsung Galaxy S8 и S8+ признаны лучшими смартфонами 2017 года по версии портала TechRadar. В первую «тройку» также попал Google Pixel 2.

    При формировании рейтинга учитывались мощность, спецификации, дизайн и соотношение «цена-качество».

    По словам экспертов, Galaxy S8 приятно удивляет небольшой стоимостью при наличии мощных показателей, хорошей камеры и экрана. При тестировании модели Samsung показали хорошие результаты благодаря качеству звука, емкости батареи, объему памяти, а также водонепроницаемости.

    Отметим, что продукция американской компании Apple расположилась на четвертом и девятом месте рейтинга. В частности, эксперты отметили качество фото- и видеосъемки iPhone X и iPhone 8 Plus.

    Однако самым прочным смартфоном был признан HTC U 11, а лучшими по качеству связи стали модели HTC, новый Honor 9 и Huawei Mate 10 Pro.

    Полный список «лучших смартфонов 2017 года» выглядит так:

    1. Samsung Galaxy S8

    2. Samsung Galaxy S8 Plus

    3. Google Pixel 2

    4. iPhone X

    5. Huawei Mate 10 Pro

    6. Samsung Galaxy Note 8

    7. LG V30

    8. LG G6

    9. iPhone 8 Plus

    10. OnePlus 5T

    11. Google Pixel 2 XL

    12. Sony Xperia XZ Premium

    13. HTC U11

    14. iPhone 8

    15. Honor 9

    Эксперты не исключают, что к концу года список может измениться, так как в будущем ожидается выход еще ряда флагманских моделей.

    Автор: Дима Оленин
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