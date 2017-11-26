Samsung Galaxy S8 возглавил топ лучших смартфонов 2017 года
Лос-Анджелес, 26 ноября. Samsung Galaxy S8 и S8+ признаны лучшими смартфонами 2017 года по версии портала TechRadar. В первую «тройку» также попал Google Pixel 2.
При формировании рейтинга учитывались мощность, спецификации, дизайн и соотношение «цена-качество».
По словам экспертов, Galaxy S8 приятно удивляет небольшой стоимостью при наличии мощных показателей, хорошей камеры и экрана. При тестировании модели Samsung показали хорошие результаты благодаря качеству звука, емкости батареи, объему памяти, а также водонепроницаемости.
Отметим, что продукция американской компании Apple расположилась на четвертом и девятом месте рейтинга. В частности, эксперты отметили качество фото- и видеосъемки iPhone X и iPhone 8 Plus.
Однако самым прочным смартфоном был признан HTC U 11, а лучшими по качеству связи стали модели HTC, новый Honor 9 и Huawei Mate 10 Pro.
Полный список «лучших смартфонов 2017 года» выглядит так:
4. iPhone X
7. LG V30
8. LG G6
10. OnePlus 5T
13. HTC U11
14. iPhone 8
15. Honor 9
Эксперты не исключают, что к концу года список может измениться, так как в будущем ожидается выход еще ряда флагманских моделей.