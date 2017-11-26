Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мужчина, упавший с балкона третьего этажа, разбился насмерть в Новосибирской области
Украина
Обратная сторона сепаратизма: Тука раскритиковал украинцев, готовых «отрезать» Донбасс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Обратная сторона сепаратизма: Тука раскритиковал украинцев, готовых «отрезать» Донбасс

    15:30  26 Ноября 2017
    72

    Обратная сторона сепаратизма: Тука раскритиковал украинцев, готовых «отрезать» Донбасс

    Киев, 26 ноября. В обществе наблюдается популярность инициативы «отрезать» Донбасс от Украины, что является крайне опасной тенденцией для украинской государственности. Об этом заявил украинский чиновник Георгий Тука. 

    Он подчеркнул, что в на сегодняшний день нет исключительно военного пути возвращения Донбасса, но это вовсе не значит, что от данных территорий необходимо отказаться, пишет издание «Апостроф». 

    При этом Тука раскритиковал сторонников такой идеи и назвал их «сепаратистами».

    Обратная сторона сепаратизма: Тука раскритиковал украинцев, готовых «отрезать» Донбасс

    «Инфекция отделения — это, на мой взгляд, обратная сторона того же сепаратизма. Она настолько глубоко въелась в общество, что в частном разговоре от одного из высоких должностных лиц нашего государства я услышал: «А зачем нам возвращать Донбасс, ты представляешь, сколько туда денег надо будет вбухать?» — возмущается украинский политик. 

    Он выразил надежду на то, что это не доминирующее мнение, добавив, что стоит констатировать наличие и таких людей «даже в правительственной среде». 

    Ранее Тука заявил, что не знает, как Киев сможет вернуть Крым. 

    Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #крым #тука
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть