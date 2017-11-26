Обратная сторона сепаратизма: Тука раскритиковал украинцев, готовых «отрезать» Донбасс

Киев, 26 ноября. В обществе наблюдается популярность инициативы «отрезать» Донбасс от Украины, что является крайне опасной тенденцией для украинской государственности. Об этом заявил украинский чиновник Георгий Тука.

Он подчеркнул, что в на сегодняшний день нет исключительно военного пути возвращения Донбасса, но это вовсе не значит, что от данных территорий необходимо отказаться, пишет издание «Апостроф».

При этом Тука раскритиковал сторонников такой идеи и назвал их «сепаратистами».

«Инфекция отделения — это, на мой взгляд, обратная сторона того же сепаратизма. Она настолько глубоко въелась в общество, что в частном разговоре от одного из высоких должностных лиц нашего государства я услышал: «А зачем нам возвращать Донбасс, ты представляешь, сколько туда денег надо будет вбухать?» — возмущается украинский политик.

Он выразил надежду на то, что это не доминирующее мнение, добавив, что стоит констатировать наличие и таких людей «даже в правительственной среде».

Ранее Тука заявил, что не знает, как Киев сможет вернуть Крым.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.