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Технологии
Опубликован рейтинг автомобилей-бестселлеров, о которых никто не слышал
Технологии
Опубликован рейтинг автомобилей-бестселлеров, о которых никто не слышал
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    Опубликован рейтинг автомобилей-бестселлеров, о которых никто не слышал

    14:23  26 Ноября 2017
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    Опубликован рейтинг автомобилей-бестселлеров, о которых никто не слышал

    Москва, 26 ноября. Автоэксперты составили рейтинг диковинных автомобилей, получивших невероятную популярность у покупателей в разных уголках мира.

    О том, где такие машины, как Lavida, Gol, Onix и Egea, оказались востребованы больше всего, сообщает РИА Новости. В рейтинг агентства попали в порядке убывания Lavida, Hongguang, Onix, Gol, Egea, N-Box, Alto, Vios, Axia и Ford F-Series. 

    Пальма первенства досталась седану Volkswagen Lavida, пользующегося особой популярностью в Китае, за ним следует микроавтобус Wulling Hongguang китайско-американской сборки. Он также снискал особую любовь у водителей в КНР.

    Опубликован рейтинг автомобилей-бестселлеров, о которых никто не слышал

    Третье место занял хэтчбек Chevrolet Onix, самый продаваемый автомобиль в Бразилии. Отмечается, что эту модель можно встретить только в Латинской Америке.Главной особенностью Chevrolet Onix является двигатель, работающий на биоэтаноле (смеси E100 на основе бензина и спирта)

    В Аргентине популярен Volkswagen Gol, а бестселлером в Турции стал Fiat Egea. В Японии невероятно востребован кей-кар Toyota N-Box. Это особая категория компактных автомобилей, модели такого типа крохотные снаружи, но просторные внутри.

    В Индии по итогам десяти месяцев 2017 года самым продаваемым назвали Maruti Alto — в Индии, а в Америке – пикап Ford F-Series.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #автомобили #рейтинг #lavida #n-box #f-series #onix
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