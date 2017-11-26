Опубликован рейтинг автомобилей-бестселлеров, о которых никто не слышал

Москва, 26 ноября. Автоэксперты составили рейтинг диковинных автомобилей, получивших невероятную популярность у покупателей в разных уголках мира.

О том, где такие машины, как Lavida, Gol, Onix и Egea, оказались востребованы больше всего, сообщает РИА Новости. В рейтинг агентства попали в порядке убывания Lavida, Hongguang, Onix, Gol, Egea, N-Box, Alto, Vios, Axia и Ford F-Series.

Пальма первенства досталась седану Volkswagen Lavida, пользующегося особой популярностью в Китае, за ним следует микроавтобус Wulling Hongguang китайско-американской сборки. Он также снискал особую любовь у водителей в КНР.

Третье место занял хэтчбек Chevrolet Onix, самый продаваемый автомобиль в Бразилии. Отмечается, что эту модель можно встретить только в Латинской Америке.Главной особенностью Chevrolet Onix является двигатель, работающий на биоэтаноле (смеси E100 на основе бензина и спирта)

В Аргентине популярен Volkswagen Gol, а бестселлером в Турции стал Fiat Egea. В Японии невероятно востребован кей-кар Toyota N-Box. Это особая категория компактных автомобилей, модели такого типа крохотные снаружи, но просторные внутри.

В Индии по итогам десяти месяцев 2017 года самым продаваемым назвали Maruti Alto — в Индии, а в Америке – пикап Ford F-Series.

