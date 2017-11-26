В Киеве объяснили, почему экономика Украины не переживет возвращения Донбасса

Киев, 26 ноября. В настоящее время экономика Украины не способна даже обеспечить собственный устойчивый рост — а если бы опустошенный войной Донбасс вернулся, это бы добило украинскую экономику. Такое заявление сделал в ходе круглого стола «Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план» исполнительный директор «Фонда Блейзера» на Украине Олег Устенко.

Группа украинских экспертов и политиков в Киеве обсудила тему, очень волнительную для каждого украинского патриота — что бы следовало Киеву делать с Донбассом, если бы непокорные народные республики Луганска и Донецка вдруг вернулись в состав Украины — как восстанавливать разрушенные войной территории и поднимать экономику в Донбассе. Устенко разрушил все эти мечты, напомнив, что в настоящее время экономика Украины неспособна даже обеспечить собственный устойчивый рост — любой прогресс съедает обслуживание госдолга в 75 млрд долларов.

«Украина — одна из самых бедных стран, вторая с конца в Европе. И поднялась на это место с последнего не потому, что стало лучше здесь, а потому что в Молдове стало хуже», — напомнил Устенко собравшимся украинским деятелям.

Он напомнил, что темпы экономического роста на Украине — 1,8% в текущем году и не более 3% в следующем — недостаточно для того, чтобы «отбиться» от бесчисленных долгов.

«Экономика должна показывать рост от 5% в год, просто для того, чтобы быть в состоянии себя обслуживать и решать накопившиеся проблемы», — заявил экономист.

Устенко рассказал, что из 3,5 триллионов долларов, инвестированных по различным каналам в прошлом году, на долю Украины пришлось лишь 3,4 млрд — а в реальном секторе экономики оказались лишь 0,9 млрд, поскольку большая часть инвестиций досталась банковской системе. И такая ситуация будет продолжаться — ведь «никто не будет вкладывать ни в Украину, ни в экономику Донбасса, в частности, если сохранится статус-кво [на Донбассе]».

Хуже того — инвесторы, напомнил Олег Устенко, не будут развивать Украину и Донбасс с нуля. И если Донбасс вдруг станет украинским, Киеву потребуется от 2 до 15 млрд — четверть ВВП — чтобы восстановить инфраструктуру на Донбассе. А таких денег у Киева нет, и будет: «Ни одна страна в мире не смогла бы это сделать», уверен эксперт.