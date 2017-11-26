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Новости Сирии
ВКП приветствует решение по созданию единой делегации оппозиции САР в Женеве
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    ВКП приветствует решение по созданию единой делегации оппозиции САР в Женеве

    14:25  26 Ноября 2017
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    ВКП приветствует решение по созданию единой делегации оппозиции САР в Женеве

    Женева, 26 ноября. Член делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди приветствует решение международного сообщества сформировать единую делегацию сирийской оппозиции для переговоров в Женеве.

    «Яхъя аль-Ариди, официальный представитель сирийский оппозиции на переговорах ООН в Женеве сегодня приветствовал международную поддержку решения о создании единой делегации на переговорах, которые начнутся во вторник, 28 ноября 2017 года», — отмечается в заявлении ВКП для прессы.

    Отмечается также, что ВКП поддерживает позицию главы европейской дипломатии Федерики Могерини в том, что сторонам конфликта необходимо двигаться к проведению полноценных переговоров. Аль-Ариди также добавил, что оппозиция хочет привлечь правительство Дамаска к переговорам о переходе власти в стране.

    Напомним, что 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, эр-риядская и московская. Они должны были сформировать единую делегацию по переговорам с Дамаском в Женеве.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #женева #вкп
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