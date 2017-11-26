ВКП приветствует решение по созданию единой делегации оппозиции САР в Женеве

Женева, 26 ноября. Член делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди приветствует решение международного сообщества сформировать единую делегацию сирийской оппозиции для переговоров в Женеве.

«Яхъя аль-Ариди, официальный представитель сирийский оппозиции на переговорах ООН в Женеве сегодня приветствовал международную поддержку решения о создании единой делегации на переговорах, которые начнутся во вторник, 28 ноября 2017 года», — отмечается в заявлении ВКП для прессы.

Отмечается также, что ВКП поддерживает позицию главы европейской дипломатии Федерики Могерини в том, что сторонам конфликта необходимо двигаться к проведению полноценных переговоров. Аль-Ариди также добавил, что оппозиция хочет привлечь правительство Дамаска к переговорам о переходе власти в стране.

Напомним, что 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, эр-риядская и московская. Они должны были сформировать единую делегацию по переговорам с Дамаском в Женеве.