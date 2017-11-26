Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Футболисты «Урала» уступили «Краснодару» в матче 18-го тура чемпионата России
Новороссия
«Получили большие проблемы»: в ДНР отреагировали на захват ВСУ двух поселков в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Получили большие проблемы»: в ДНР отреагировали на захват ВСУ двух поселков в Донбассе

    17:07  26 Ноября 2017
    38

    ДНР: ВСУ начали выгонять из домов жителей захваченных поселков в Донбассе

    Донецк, 26 ноября. Захват украинскими силовиками двух населенных пунктов в зоне военного конфликта в Донбассе является тактическим просчетом Киева. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    Речь идет о поселках Травневое и Гладосово. Согласно предварительным данным, в первом населенном пункте бойцы ВСУ заняли дома на улицах Пролетарской и Гайдара.

    Непосредственно во втором поселке были захвачены несколько домов, расположенных на улице Гладосовской. Кроме того, украинские силовики разграбили местный магазин.

    Однако Вооруженные силы Украины не получили никакого преимущества, поэтому захват населенных пунктов можно назвать «провалом» украинского командования.

    «Фактически, военнослужащие ВСУ никуда не продвинулись и не получили никакого преимущества, кроме больших проблем... Украинская сторона заняла тактически невыгодные позиции», — подчеркнул Басурин.

    Напомним, ранее стало известно о том, что военнослужащий армии ДНР погиб в ходе обстрелов со стороны ВСУ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть