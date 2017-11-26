«Получили большие проблемы»: в ДНР отреагировали на захват ВСУ двух поселков в Донбассе

Донецк, 26 ноября. Захват украинскими силовиками двух населенных пунктов в зоне военного конфликта в Донбассе является тактическим просчетом Киева. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Речь идет о поселках Травневое и Гладосово. Согласно предварительным данным, в первом населенном пункте бойцы ВСУ заняли дома на улицах Пролетарской и Гайдара.

Непосредственно во втором поселке были захвачены несколько домов, расположенных на улице Гладосовской. Кроме того, украинские силовики разграбили местный магазин.

Однако Вооруженные силы Украины не получили никакого преимущества, поэтому захват населенных пунктов можно назвать «провалом» украинского командования.

«Фактически, военнослужащие ВСУ никуда не продвинулись и не получили никакого преимущества, кроме больших проблем... Украинская сторона заняла тактически невыгодные позиции», — подчеркнул Басурин.

Напомним, ранее стало известно о том, что военнослужащий армии ДНР погиб в ходе обстрелов со стороны ВСУ.